Il mondo piange la morte di O Rei

Lula: non c'è mai stato un numero 10 come lui

Sono pochi, secondo il presidente eletto del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva, i brasiliani che "hanno portato il nome del nostro Paese nel mondo" come Pelé. Rendendo omaggio alla leggenda del calcio brasiliano e mondiale scomparsa oggi, Lula ha scritto sul suo profilo Twitter: "Pelé ci ha lasciato oggi. È andato in paradiso con Coutinho, suo grande compagno al Santos. Ora è in compagnia di tante stelle eterne: Didi, Garrincha, Nilton Santos, Sócrates, Maradona. Ha lasciato una certezza: non c'è mai stato un numero 10 come lui. Grazie Pelé".

Meloni: tutto il mondo piange una leggenda

"Grazie al suo estro e alla sua classe è riuscito a lasciare il segno anche nelle generazioni che non hanno avuto la fortuna di vederlo giocare. Oggi tutto il mondo piange una leggenda di nome Pelé". Lo scrive su Twitter la presidente del consiglio italiano Giorgia Meloni.

“Ha trasformato il calcio in arte”, sono le parole di Neymar.

"Prima di Pelè, il 10 era solo un numero. Ma questa frase, per quanto bella, è incompleta. Perché prima di Pelé il calcio era solo uno sport e lui ha cambiato tutto. Ha trasformato il calcio in arte, in spettacolo. Ha dato voce ai poveri, alla gente di colore. E soprattutto ha dato visibilità al Brasile. Il calcio e il Brasile hanno elevato il loro status grazie a O'Rei. Lui se n'è andato ma la sua magia resterà. Pelé è eterno". È il commosso cordoglio via social di Neymar per la scomparsa, a 82 anni, di Pelé.

La morte di Pelé "è la notizia più triste riportata dalla Cbf dalla sua fondazione, 108 anni fa". E' quanto si legge sul sito della Confederazione calcistica brasiliana. Il presidente Ednaldo Rodrigues, ha dichiarato il lutto ufficiale per sette giorni.

“Sono profondamente commosso dalla scomparsa di Pelé. La Cbf renderà tutti i possibili tributi al più grande atleta di tutti i tempi. Pelé è eterno e lavoreremo sempre per preservare la sua storia e perpetuare la sua eredità", ha dichiarato Rodrigues.

“La sua eredità non sarà mai dimenticata”, così Kylian Mbappé, da molti ritenuto l'erede di Pelé, ha commentato così la morte della leggenda brasiliana: "Il re del calcio ci ha lasciato ma la sua eredità non sarà mai dimenticata. RIP KING".

"Ciao O Rei, riposa in pace". Lo scrive Bruno Conti su Instagram pubblicando una foto che lo ritrae con O Rei. Il campione del mondo 1982 ricorda così il calciatore brasiliano che ha più volte avuto occasione di incontrare in tante manifestazioni calcistiche.

"Una leggenda dello sport. Riposa in pace re Pelé". Così Usain Bolt, campione giamaicano dell'atletica, in un post su Twitter dove pubblica una sua foto con il mito del calcio brasiliano.

"L'affetto che mi ha sempre mostrato è stato ricambiato in ogni momento che abbiamo condiviso, anche a distanza. Non sarà mai dimenticato e il suo ricordo vivrà per sempre in ciascuno degli amanti del calcio. Riposa in pace, Rei Pelé". Così Cristiano Ronaldo ha commentato sui social la morte di Pelé.

"Un giorno triste per il mondo del calcio. Riposa in pace Pelé". L'Ajax ricorda così, postando una foto di O Rei assieme a Johan Cruijff, la scomparsa di Pelé.

Il Barcellona posta una foto di Pelé giovane, scrivendo che se n'è andato "uno dei migliori giocatori di tutti i tempi. Con lui il calcio diventò più grande. Riposa in pace".