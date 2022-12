Il Papa alla Cgil: "Siate sentinelle del mondo del lavoro, basta caporalato e morti bianche"

Oggi nell'aula Paolo VI Papa Francesco ha ricevuto i dirigenti e i delegati della Cgil sindacato dei lavoratori italiani. "Questo incontro con voi, che formate una delle storiche organizzazioni sindacali italiane, mi invita ad esprimere ancora una volta la mia vicinanza al mondo del lavoro, in particolare alle persone e alle famiglie che fanno più fatica. Non c'è sindacato senza lavoratori e non ci sono lavoratori liberi senza sindacato", ha detto il Pontefice rivolto ai rappresentanti guidati da Maurizio Landini.

Il segretario generale si è rivolto al Santo padre "perché, seguendo il suo insegnamento, quello che ha detto e in particolare avendo letto attentamente le sue encicliche Laudato sì e Fratelli tutti, abbiamo trovato una grande consonanza sui problemi, sulle preoccupazioni che oggi travagliano l'umanità e il mondo". "La sua costante ricerca del dialogo tra diversi, l'invito alla fratellanza e del prendersi cura degli altri sono la condizione per realizzare, qui ed ora, quella rivoluzione culturale e quella trasformazione sociale di cui anche noi avvertiamo il bisogno per dare un futuro al nostro pianeta", afferma il leader sindacale.

"Bravo quel ragazzo!", ha risposto Bergoglio, dopo l'indirizzo di saluto del segretario davanti ai 5000 riuniti nella sala, perché secondo il pontefice "Il lavoro costruisce la società, esso è un'esperienza primaria di cittadinanza, in cui trova forma una comunità di destino, frutto dell'impegno e dei talenti di ciascuno. Tale comunità è molto di più della somma delle diverse professionalità, perché ognuno si riconosce nella relazione con gli altri e per gli altri. E così, nella trama ordinaria delle connessioni tra le persone e i progetti economici e politici, si dà vita giorno per giorno al tessuto della "democrazia". "È un tessuto che non si confeziona a tavolino in qualche palazzo, ma con operosità creativa nelle fabbriche, nelle officine, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, nei cantieri, nelle pubbliche amministrazioni, nelle scuole, negli uffici, e così via", ha aggiunto.

Disparità di genere e precariato sono cultura dello scarto



“La cultura dello scarto s'è insinuata nelle pieghe dei rapporti economici e ha invaso anche il mondo del lavoro. Lo si riscontra ad esempio là dove la dignità umana viene calpestata dalle discriminazioni di genere". E chiede Francesco andando a braccio ”perchè una donna deve guadagnare meno di un uomo? lo si vede nel precariato giovanile: perchè si devono ritardare le scelte di vita a causa d'una precarietà cronica? O ancora nella cultura dell'esubero. E perchè i lavori più usuranti sono ancora così poco tutelati? Troppe persone soffrono per la mancanza di lavoro o per un lavoro non dignitoso: i loro volti meritano l'ascolto e l'impegno sindacale". "Perchè una donna, appena si vede che incomincia a ingrassare, la mandano via per non pagare la maternità, perchè?"

Troppi morti sul lavoro, sconfitta per la società

"Ci sono ancora troppi morti, mutilati e feriti nei luoghi di lavoro! Ogni morte sul lavoro è una sconfitta per l'intera società. Più che contarli al termine di ogni anno, dovremmo ricordare i loro nomi, perchè sono persone e non numeri". "Non permettiamo che si mettano sullo stesso piano il profitto e la persona! l'idolatria del denaro tende a calpestare tutto e tutti e non custodisce le differenze. Si tratta di formarsi ad avere a cuore la vita dei dipendenti e di educarsi a prendere sul serio le normative di sicurezza: solo una saggia alleanza può prevenire gli "incidenti", tragedie per le famiglie e le comunità".

Basta caporalato e schiavitù

Una preoccupazione del papa è "lo sfruttamento delle persone, come se fossero macchine da prestazione. Ci sono forme violente, come il caporalato e la schiavitù dei braccianti in agricoltura o nei cantieri edili e in altri luoghi di lavoro, la costrizione a turni massacranti, il gioco al ribasso nei contratti, il disprezzo della maternità, il conflitto tra lavoro e famiglia. Quante contraddizioni e quante guerre tra poveri si consumano intorno al lavoro! Negli ultimi anni sono aumentati i cosiddetti ‘lavoratori poveri’: persone che, pur avendo un lavoro, non riescono a mantenere le loro famiglie e a dare speranza per il futuro".