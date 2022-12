Il petrolio scende ma il gas sfiora i 150 euro, Piazza Affari chiude in lieve calo

Borse tranquille a metà settimana. A Milano l'indice Ftse Mib chiude in calo dello 0,10%, dopo una giornata in cui ha ballato attorno alla parità. Più netto il calo nel resto d'Europa: Londra 0,43%, Francoforte -0,59%, Parigi -0,41%.

Anche negli Stati Uniti prevale il segno meno: Dow Jones -0,07%, Nasdaq -0,60%. Sui mercati sembra prevalere l'incertezza sull'arrivo della recessione e sulle mosse della Fed americana mercoledì prossimo.

In evidenza oggi il petrolio. All'inizio della settimana, dopo la decisione del governo cinese di togliere qualche restrizione anti-Covid, c'era stata una piccola fiammata. Il Brent aveva toccato gli 88 dollari al barile, mettendo fine a una tendenza al ribasso: a giugno il Brent era a oltre 120 euro. La corsa invece sembra già finita, oggi il prezzo è di 78 dollari al barile (-1,4%). A pesare sono le previsioni di recessione e rallentamento economico. L'ultima è stata l'agenzia Fitch, che ora prevede una crescita mondiale dell'1,4% nel 2023, in ribasso rispetto all'1,7% indicato a settembre 2022. Il gas invece non scende. Ora il prezzo è di 149,5 euro al megawattora, tornato ai livelli di fine ottobre.

A Piazza Affari maggiori rialzi per Hera (+2,38%) e Amplifon (+2,00%). Maggiori ribassi per Tenaris (-2,17%) e Saipem (-3,71%).