Il pinguino di Hakimi diventa virale e la rete si scatena sulla “profezia” di Antonio Conte

Si sa, l’ironia spesso corre sui social e soprattutto per chi ha buona memoria la rete non perdona. E così il web, in maniera inesorabile, ha fatto riemergere una vecchia battuta dell'allenatore salentino sulla bravura di Achraf Hakimi a tirare i rigori: "Una pippa", disse senza giri di parole.

Non ditelo però agli spagnoli e in particolare al portiere delle (ex?) Furie Rosse, Unai Simon, beffato come un Van der Sar qualsiasi (Totti docet) dal cucchiaio che ha regalato al Marocco la storica qualificazione ai quarti di finale.

Una gioia incontenibile per il popolo marocchino, "raccontata" a tutto il mondo da Hakimi con il ballo del pinguino.