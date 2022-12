Il premier olandese Rutte si scusa per il ruolo storico dei Paesi Bassi nella schiavitù

Il primo ministro olandese Mark Rutte ha chiesto ufficialmente scusa a nome del suo governo per il ruolo storico del Paese nella schiavitù e nella tratta degli schiavi, definendola un crimine contro l'umanità.

"Oggi mi scuso", ha detto Rutte in un discorso di 20 minuti che è stato accolto in silenzio dal pubblico invitato all'Archivio Nazionale dell'Aia.

Alcuni gruppi di attivisti avevano esortato il primo ministro ad aspettare fino al 1° luglio del 2023, anniversario dell'abolizione nel Paese della schiavitù 160 anni fa. La settimana scorsa alcuni di loro si sono addirittura rivolti al tribunale nel tentativo, fallito, di bloccare il discorso. Gli attivisti considerano il prossimo anno il 150° anniversario perché molte persone schiavizzate sono state costrette a continuare a lavorare nelle piantagioni per un decennio dopo l'abolizione.

"Sappiamo che non c'è un momento giusto per tutti, non ci sono parole giuste per tutti, non c'è un posto giusto per tutti", ha detto Rutte, aggiungendo che il governo istituirà un fondo per iniziative che contribuiranno ad affrontare l'eredità della schiavitù in Olanda e nelle sue ex colonie.