Il primo discorso di Natale di re Carlo III nel ricordo di Elisabetta II

Da quel giorno il messaggio divenne un consueto appuntamento del Christmas Day dei britannici. Viene sempre trasmesso alle 15 GMT per raggiungere la maggior parte dei Paesi in diversi fusi orari in tutto il mondo.

Apparendo per la prima volta in tv il 25 dicembre, la giovane Elisabetta definì l'evento "una pietra miliare tecnologica che ha permesso a molti di voi di vedermi nelle vostre case il giorno di Natale". Il filmato fu girato nella Long Library a Sandringham (Norfolk).

Re Carlo III renderà omaggio all'eredità della madre, la regina Elisabetta II, nel suo primo messaggio di Natale da monarca, che sarà trasmesso domani alle ore 15 locali. Sarà il primo in assoluto a non essere presentato dalla sovrana, scomparsa l'8 settembre scorso e che aveva inaugurato questa tradizione nel 1957.

Carlo III sembra inoltre voler continuare la tradizione dei “messaggi nascosti” . La Regina “comunicava” attraverso le spille e gli abiti indossati o la disposizione delle foto sulla scrivania. Nello scatto, il Re appare in piedi davanti a un albero di Natale con decorazioni prive di plastica e riciclabili, un evidente riferimento al suo impegno per l'ambiente. Sullo sfondo si notano composizioni di agrifoglio ed edera. Nel linguaggio dei fiori e delle piante l'edera simboleggia la continuità e la fedeltà.

Il discorso di Natale del Re è una tradizione che risale a 90 anni fa. Il primo messaggio fu trasmesso in diretta alla radio nel 1932, su suggerimento del direttore della BBC John Reith. Re Giorgio V da Sandringham lesse in tre minuti un testo scritto “con l'aiuto” di Rudyard Kipling.

Il 25 dicembre 1952, quando aveva appena 26 anni ed era diventata regina alla morte del padre Giorgio VI, toccò a lei sedersi alla scrivania dalla residenza di Sandringham.

Davanti ai microfoni accesi della radio, pronunciò il suo primo messaggio natalizio. La giovane sovrana disse in quella occasione di voler portare avanti la tradizione delle trasmissioni natalizie inaugurate da suo nonno e proseguite da suo padre e che si sarebbe sforzata di continuare il loro lavoro per unire i popoli dell'Impero e del Commonwealth che vedeva ancora come "un'immensa unione di nazioni [...] una forza che credo possa essere di incommensurabile beneficio per tutta l'umanità".

Per cinque anni i messaggi natalizi della regina furono trasmessi anche in tv ma solo attraverso il simulcast del sonoro. Fu con il messaggio del 1957 che si ebbe la grande svolta tecnologia con la prima trasmissione televisiva.

Da allora non ha mai perso l'appuntamento con i sudditi. Solo nel 1969, nell'anno dell'investitura di Carlo come principe di Galles, preferì scrivere una lettera per “non apparire troppo” in tv.

Tra i messaggi “più importanti” ci sono quello del 1980, seguito da 28 milioni di telespettatori visto l'imminente matrimonio di Carlo e Diana, quello del 2020, anno segnato dalla Megxit, dalla Brexit e dalla pandemia e, infine, l'ultimo.

Nel messaggio di Natale del 2021, la regina rese omaggio al suo "amato" Filippo, morto nell'aprile di quell'anno.