Il primo Natale senza Elisabetta II: la famiglia riunita e la "renna" di George

Carlo III ha riunito la famiglia a Sandringham House per il suo primo Natale da re. È la prima volta, dal 2019, che nella tenuta della contea di Norfolk sventola lo stendardo reale che segna il ritorno ai tradizionali festeggiamenti. La Regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso settembre, era solita organizzare qui il Natale, ne ha ospitati 32, ma è stata costretta a cancellare gli inviti nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia di Covid.

Oggi ci sono tutti, persino Sarah Ferguson che in genere non partecipava al pranzo per non contrariare il principe Filippo. Mancano solo i duchi di Sussex, al centro delle polemiche suscitate dall'uscita della serie tv Harry e Meghan, che vivono negli Stati Uniti.