Il regalo di Letizia Battaglia alle donne malate di cancro

Letizia Battaglia, fotografa di fama internazionale, “la fotografa della mafia” ma non solo, già molto malata, anche lei colpita dal cancro al seno, in carrozzella pronta a scattare foto che, come dice lei, “devo rendere la bellezza che c’è dentro ogni donna”. In un video, emozionante ed emozionale, lei parla di sé ma anche di quale grande occasione è stata fotografare queste donne e alla fine nel video dice “ci rivedremo. Un bacio da Palermo ”. Era gennaio 2022. Letizia si spegnerà il 13 aprile successivo.

Sette sono le donne che hanno partecipato al lavoro, che sicuramente porteranno nel cuore le sue parole: “chinati un poco… guardami… non ti voglio far prendere freddo”.

Il progetto che le ha viste insieme è “La Battaglia delle Donne- Ritratti di donne e la forza della loro battaglia” che ha dato vita al calendario Tricostar 2023, giunto alla sua sesta edizione, per TRICOSTARC ONLUS e Fondazione Prometeus. Dal 2011 TRICOSTARC ONLUS e Fondazione Prometeus seguono numerosi progetti di ricerca in particolare sul cancro della mammella affrontando anche temi non convenzionali. Il calendario nasce a sostegno della Banca della parrucca, nata nel 2012 per consentire anche alle donne malate e in difficoltà economica di poter disporre di una parrucca che copra la calvizie causata delle terapie oncologiche. Le parrucche sono cedute gratuitamente e le donne hanno l’unico impegno di restituirle alla fine del proprio percorso. Le donne possono rivolgersi ogni mercoledì dalle ore 13.30 alle 15.30 presso il nuovo centro di Senologia dell’Ospedale San Giovanni-Addolorata – Presidio Santa Maria – corpo O – Via San Giovanni in Laterano, 149 – ROMA).

Si tratta di un progetto che vuole sensibilizzare su un “danno collaterale”, chiamiamolo così, del cancro che ha risvolti psicologici e sociali molto forti, perché pur essendo molto cambiata la visione della nostra società rispetto alle donne malate di cancro, rimane sempre molto forte il senso di disagio che una donna calva provoca. La malattia si accompagna quindi alle difficoltà di vivere e lavorare in mezzo agli altri infrangendo il canone estetico femminile.

Il progetto vuole favorire anche un percorso psicologico di accettazione di sé, sia calva che con la parrucca. Il diritto di essere se stessi anche con due “forme esteriori” diverse. Perché la serenità interiore può contribuire alla lotta contro il male.