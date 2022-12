Iranian Human Rights: eseguite 553 condanne a morte fino al 10 dicembre ma continuano le esecuzioni

In un articolo di The Guardian dell’8 dicembre si riportava anche la notizia che le forze di sicurezza iraniana, pasdaran o basij, “prendono di mira le donne durante le proteste contro il regime con colpi di arma da fuoco sui loro volti, seni e genitali, secondo interviste con medici in tutto il paese. Medici e infermieri, che trattano i manifestanti in segreto per evitare l'arresto, hanno affermato di aver osservato che le donne spesso arrivavano con ferite diverse rispetto agli uomini, che più comunemente avevano pallini di fucile nelle gambe, nelle natiche e nella schiena”.

Il report denuncia anche che “i fucili usati dalle forze di stato iraniane sono solitamente i semiautomatici (cosiddetti “a pompa”) Benelli M2 oppure M4, tutti calibro 12 millimetri. Il munizionamento varia dalla palla singola, alla rosa di pallini di piccolo diametro, passando per pallini di diametro medio-grosso”.

Poiché questo tipo di fucile è considerata arma letale, il suo utilizzo per ordine pubblico è vietato dalle leggi e convenzioni internazionali.

Nel report si legge: “In una lettera resa pubblica il 25 novembre 2022, 140 medici oculisti hanno denunciato casi di persone ferite agli occhi da pallini di piccolo calibro che hanno perso uno o entrambe gli occhi.Tra le vittime c'è una giovane donna, Ghazal Ranjkesh, da Bandar Abbas, una città portuale nel sud dell'Iran. Ghazal ha perso l'occhio destro per un colpo di fucile.”

Le proteste continuano così come continuano le esecuzioni purtroppo tra le prossime probabilmente il 26enne Hossein Mohammadi, un’artista e attore di teatro o il medico Hamid Ghareh Hasanlou e sua moglie.