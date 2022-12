Il rosario del Papa per le famiglie delle vittime. Oggi i funerali di Eleonora e Salvatore

Palloncini bianchi e tanta commozione ai funerali di Eleonora Sirabella e del fidanzato, Salvatore Impagliazzo, che hanno perso la vita durante la frana che ha colpito Casamicciola la mattina del 26 novembre. Tutta l'isola di Ischia ha dato l'ultimo saluto ai due giovani fidanzati. I funerali si sono svolti nella chiesa di Lacco Ameno e la funzione è stata celebrata dal vescovo di Pozzuoli e Ischia, Mons. Gennaro Pascarella. Centinaia i presenti all'esterno della chiesa per dare l'ultimo saluto alle vittime, tra cui Giovanni Legnini, commissario straordinario di governo per la ricostruzione, e Giacomo Pascale, sindaco di Lacco Ameno. Le parole del vescovo di Ischia Le accuse di abusivismo piovute sulle case distrutte a Casamicciola subito dopo la tragedia sono state “come l'acqua calda sul cotto”. Usa un detto popolare il vescovo di Ischia e Pozzuoli, Gennaro Pascarella, in occasione del primo dei funerali delle vittime della frana del 26 novembre. A Lacco Ameno, in una chiesa silenziosa e gremita, il presule ha celebrato le esequie di Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo, in forma privata come saranno anche i prossimi funerali delle altre vittime. "C'è il tempo per ogni cosa, ora è il tempo di piangere con coloro che piangono e condividere il loro dolore; chi è sommerso da quello della perdita dei propri cari e anche chi ha perso la sua casa o l'ha vista gravemente danneggiata ha sentito alcune valutazioni a caldo sulla posizione delle loro abitazioni, come recita un proverbio popolare "Sul cotto l'acqua calda": ci sarà poi il tempo delle analisi e degli interventi per prevenire altri disastri, ora è tempo della vicinanza e della condivisione, è tempo della preghiera", ha detto monsignor Pascarella.

Il sindaco di Lacco Ameno Anche il sindaco di Lacco Ameno è intervenuto sulla decisione di celebrare i funerali delle vittime della frana di Casamicciola in forma privata. Il sindaco, Enzo Ferrandino, ha detto che la decisione "va fortemente rispettata e credo che sia un chiaro messaggio: le vittime non possono passare per colpevoli di quello che è successo". Sull'accaduto, spiega Ferrandino, "credo che si sia fatto molto sciacallaggio immeritato, quando invece c'era bisogno solo di riconoscere le testimonianze di solidarietà e vicinanza a una popolazione colpita da una sciagura dovuta al caso e alle condizioni meteorologiche che sono state fortemente avverse e non prevedibili. Purtroppo invece abbiamo dovuto registrare nuovamente il tritacarne mediatico, con le solite argomentazioni trite e ritrite. Penso che si sia veramente esagerato". Domani a Ischia l'elemosiniere del Papa Nel giorno in cui la Chiesa celebra la Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, Papa Francesco esprime vicinanza e solidarietà alla popolazione di Ischia colpita dall'alluvione del 26 novembre scorso. Domani, infatti, l'Elemosiniere, cardinale Konrad Krajewski sarà a Ischia, presso il Comune di Casamicciola Terme. "Nei giorni in cui si celebrano i funerali delle dodici vittime, Papa Francesco - si legge in una nota vaticana - desidera che quanti sono stati colpiti da questo lutto sentano la sua vicinanza, anche attraverso il suo inviato. A ciascuno dei familiari, inoltre, ha destinato una corona del Rosario da lui benedetta, affinché sentano il conforto della sua preghiera e si affidino con speranza alla Vergine Madre".

ansa Konrad Krajewski