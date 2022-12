In Corea del Sud i cittadini diventeranno "più giovani", nuovo conteggio dal giugno 2023

Il Parlamento ha infatti approvato una riforma per adeguare i documenti dei cittadini al sistema internazionale di conteggio dell’età anagrafica. Sostituendo i due sistemi tradizionali del Paese, come aveva promesso il presidente del Paese Yoon Suk-yeol .

Prima si iniziavano a contare gli anni arrotondati per eccesso, incluso il periodo di gravidanza. In base a questo calcolo, a un neonato veniva assegnato già un anno di età, con gli anni successivi conteggiati ogni primo di gennaio. Chi nasce il 31 dicembre, dunque, il giorno successivo al parto ha già due anni.

Oltre a quello indicato, in Corea del Sud esiste un secondo sistema di conteggio, usato per calcolare l'età degli uomini che iniziano il servizio militare e l'età legale per bere e fumare. In questi casi si nasce con zero anni come noi, e ogni primo gennaio scatta un nuovo anno.

Dal 23 giugno 2023 i suddetti sistemi di conteggio cesseranno di esistere (perlomeno nei documenti ufficiali) e a quasi tutti i sudcoreani verranno tolti uno o due anni di età, abolendo definitivamente un'abitudine che risalirebbe ai tempi antichi in cui si ignorava la propria data di nascita e quindi si considerava il primo gennaio di ogni anno lunare come un nuovo anno di età.