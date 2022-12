Fuggono all'alt dei Carabinieri e si schiantano in auto: salgono a quattro i morti nell'Alessandrino

E' di tre morti e quattro feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto prima dell'alba alla periferia di Alessandria. Uno dei quattro feriti, dato per morto questo pomeriggio, è ancora in vita. Lo riferiscono i Carabinieri, spiegando che il giovane sarebbe andato in arresto cardiaco solo temporaneamente e che si sarebbe trattato quindi di un'errata comunicazione avvenuta con l'ospedale. E di conseguenza diffusa errata alla stampa. Le sue condizioni risultano comunque gravissime. Nel tardo pomeriggio dunque le vittime dell'incidente rimangono tre e non vi è stato alcun ulteriore decesso.

Erano in 7 nella stessa auto, e secondo le ricostruzioni stavano tornando dai festeggiamenti per la vittoria del Marocco ai mondiali del Qatar. La vettura è stata notata dai Carabinieri mentre stava procedendo "a zig-zag", i militari hanno intimato l'alt ed a quel punto è iniziata la fuga ad alta velocità, da cui è nato un inseguimento.

Poco dopo, all'altezza del passaggio a livello per Cantalupo, forse a causa della nebbia e dell'asfalto viscido, l'auto si è schiantata contro una barriera, per poi finire la sua corsa nel cortile di un'abitazione.

Il conducente - tra i feriti - è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato: si tratta di un 22enne di nazionalità italiana e di origini maghrebine. Dai primi esiti degli esami tossicologici è stato rilevato un tasso alcolico nel sangue non molto elevato, ma da sanzione. Non risulterebbe invece assunzione di droga. L'uomo è piantonato in ospedale.