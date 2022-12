Incidente stradale a Nizza Monferrato, muore bambino di un anno

Non ce l'ha fatta il bambino di un anno coinvolto nel brutto incidente stradale avvenuto intorno alle 17 di ieri sera a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, sulla provinciale 28.

Il piccolo è deceduto in seguito alle ferite riportate dovute allo scontro tra la macchina su cui era a bordo con la famiglia e un'altra autovettura al cui interno viaggiavano tre persone.

Insieme a lui era stata portata in ospedale in codice rosso anche la mamma. La donna è ancora in gravi condizioni. In codice giallo e ferite più lievi per il papà del bambino e per uno dei passeggeri dell'altro veicolo coinvolto.

Rimane ancora da chiarire la dinamica dello scontro: sull’incidente sta indagando la Polizia Stradale intervenuta sul posto insieme ai Vigili del Fuoco di Asti.