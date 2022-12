Incidente sul lavoro nel Messinese: muore operaio di 49 anni uscito di strada con una betoniera

Ancora un morto sul lavoro in Italia. Un operaio di 49 anni ha perso la vita a Ucria (Messina) mentre lavorava nel cantiere per un'opera di adeguamento sismico e idrogeologico. Secondo una prima ricostruzione l'uomo era a bordo di una betoniera che, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è uscita di strada ed è precipitata in un dirupo.

L'automezzo, adagiatosi lungo la scarpata in una zona particolarmente impervia, è stato raggiunto dai tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano, allertati dal 118, per prestare soccorso al conducente. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche Carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del fuoco e i sanitari del 118. Ma per l'operaio, rimasto incastrato all'interno del mezzo, non c'è stato nulla da fare.

L'incidente si è verificato nel pomeriggio in un'area interessata dove sono in corso opere di consolidamento, messa in sicurezza ed adeguamento sismico del territorio. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Patti per chiarire le cause dell'incidente.

Originario di Favara, nell'Agrigentino, l'uomo era impiegato in una ditta privata che eseguiva i lavori di Protezione civile, appaltati per la messa in sicurezza del territorio.