Incidenti sul lavoro: muore un operaio dentro una cisterna nel Trevigiano

Un operaio di 43 anni ha perso la vita, probabilmente per asfissia, mentre era al lavoro all'interno di una cisterna in una autoclave a Cessalto, in provincia di Treviso. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi in una azienda agricola. Sul posto lo Spisal, i Carabinieri della Compagnia di Conegliano, i Vigili del fuoco e il 118.

Secondo i dati dell’Inail, nei primi 10 mesi del 2022 sono morti 909 persone sul luogo di lavoro, una ogni 3 giorni. Gli incidenti mortali sono in calo del -10,6% rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre le denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e ottobre sono state 595.569, in crescita del +32,9% rispetto al 2021.