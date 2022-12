Industria: i prezzi tornano a salire, +2,6% a novembre

A novembre 2022 i prezzi alla produzione dell'industria tornano a crescere su base mensile e aumentano del 2,6% da ottobre e del 29,4% su base annua (dal 27,7% di ottobre), secondo i dati Istat. In particolare, sono "spinti dai rialzi dei prezzi della fornitura di gas sul mercato interno e al netto della componente energetica, la crescita tendenziale dei prezzi rallenta sia sul mercato interno sia su quello estero". Gli incrementi tendenziali riguardano quasi tutti i settori.

Tra i settori gli aumenti più marcati sono per prodotti chimici (+20% mercato interno, +22,5% area euro, +24,3% area non euro), articoli in gomma e materie plastiche, industria del legno, della carta e stampa e industrie alimentari, bevande e tabacco. L'unica flessione si registra sul mercato estero area euro per coke e prodotti petroliferi raffinati (-1,3%). Sul mercato interno, la crescita tendenziale dei prezzi di fornitura di energia elettrica e gas si conferma molto elevata (+89%).

I prezzi alla produzione delle costruzioni per "Edifici residenziali e non residenziali" diminuiscono dello 0,1% su base mensile e crescono dell'8,2% su base annua. I prezzi di "Strade e Ferrovie" diminuiscono dello 0,4% in termini congiunturali e crescono dell'8,2% in termini tendenziale.