Infantino commosso: Mihajlovic uomo unico. Zanetti: resterà dentro di noi. Albertini: trascinatore

La notizia della morte di Sinisa Mihajlovic arriva ai Mondiali in Qatar mentre è in corso il torneo delle Fifa Legends. In campo tanti ex compagni del giocatore serbo.

Ma tra i primi a parlare è stato il presidente della Fifa, Gianni Infantino, che gli ha reso omaggio entrando in campo con sulle spalle la scritta “Sinisa” e il numero 11. Visibilmente commosso, ha voluto subito rivolgere un “abbraccio” alla famiglia: “E’ stato un uomo grande, unico”.