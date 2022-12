Influenza, medici di famiglia: “L'australiana è la più pericolosa degli ultimi 15- 20 anni"

Gli ambulatori dei medici di famiglia sono sotto pressione per i molti casi di Covid-19, influenza e patologie simil influenzali. Ed "è elevato il rischio di sovraffollamento". A lanciare l'allarme è Silvestro Scotti, presidente della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg). I numeri sono molto alti, ed in anticipo, rispetto alla normale stagionalità inoltre si tratta di una sindrome tra le più pericolose degli ultimi 15- 20 anni e ciò fa presagire un rischio concreto di sovraffollamento nelle strutture di Pronto soccorso”.

I bambini sono tra i più colpiti, soprattutto i bambini sotto i 5 anni e i quelli tra i 5 e i 14 anni.

I sintomi

“Nei nostri studi arrivano pazienti con febbre molto alta, picchi anche di 40-41 gradi. Si tratta di una sindrome delle prime vie respiratorie in qualche caso con complicanze anche più basse, che tende a lasciare dei reliquati con tosse che preoccupano i nostri pazienti.”

I consigli

In un periodo come questo caratterizzato spesso da assembramenti legati alle festività natalizie, "consigliamo di adottare dei comportamenti responsabili, di prudenza, indossare la mascherina, soprattutto in presenza di persone anziane o fragili e nei luoghi affollati lavare le mani” continua Scotti. “Invitiamo poi, per chi non l'avesse fatto, a vaccinarsi contro l'influenza, contro lo pneumococco ed effettuare, a seconda delle indicazioni, la quarta o quinta dose di vaccino contro Sars- Cov-2, anche ora e nei prossimi giorni”.