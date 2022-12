Influenza nei bambini, numeri da record e picco di ricoveri

Il picco dell'influenza è atteso a Natale, ma il numero di casi attualmente registrati è tra i più alti degli ultimi 15 anni: i bambini sono particolarmente colpiti da questa ondata e i reparti di pediatria in Italia sono sotto pressione.

La presenza simultanea di Covid-19, influenza australiana e virus respiratorio sinciziale sta mettendo in difficoltà diverse strutture ospedaliere in tutto il territorio nazionale, dal Meyer di Firenze al Bambino Gesù di Roma mentre l’Ecdc lancia l’allerta in tutta Europa. Il Centro europeo per il controllo delle malattie ha puntato l'attenzione sui dati che da tutta Europa mostrano "un alto rischio" per i sistemi sanitari di essere sottoposti "a pressioni severe" a causa del sovrapporsi di influenza stagionale, Covid 19, bronchioliti e polmoniti infantili.

All’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma negli ultimi 15 giorni è stata registrata una media di circa 400 accessi in un giorno al Pronto soccorso da parte di bambini con sintomi respiratori e influenzali a fronte dei 250 nel mese di novembre. Si tratta di “numeri record”, come spiega Andrea Campana, responsabile della pediatria multispecialistica e sottolinea inoltre che “in questo momento tutti i posti letto a disposizione risultano occupati, anche in terapia intensiva”.

La sintomatologia con cui i bambini arrivano in ospedale è varia, afferma Campana: “febbre alta, difficoltà respiratoria, convulsioni febbrili, disidratazione ecc. In alcuni casi si rende neccessario un sostegno ventilatorio e la somministrazione di ossigeno ad alti flussi”. La fascia d’età più colpita e più a rischio è quella dei bambini sotto i 5 anni.

I primi segnali che i genitori devono saper intercettare sono “tosse associata a riduzione dell’alimentazione e idratazione, fatica a respirare che si manifesta con accelerazione del respiro. In questi casi il consiglio è quello di rivolgersi tempestivamente al Pronto soccorso”.