Maltempo sull'Italia, è allerta in diverse zone a causa delle intense precipitazioni

Nelle ultime ore l'Italia è stata raggiunta da una nuova intensa perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale, la prima del mese di dicembre. Sarà responsabile di un fine settimana di maltempo, soprattutto nella giornata odierna quando le piogge coinvolgeranno la maggior parte dell’Italia; sulle regioni del versante tirrenico, compresa la Campania e l’isola di Ischia, i fenomeni potranno essere localmente forti e temporaleschi. Attesa anche la prima neve a quote relativamente basse al Nord-Ovest, fino a 600-700 metri tra il Piemonte meridionale e l’Appennino ligure.

La forte pioggia che ha colpito il Lazio e la Capitale dalla notte ha portato ad un intenso flusso di chiamate al numero unico di emergenza 112 per allagamenti, ma anche per incendi dovuti a probabili corto circuiti a causa della forte pioggia.

Il picco si è registrato dalle 11 di questa mattina, con richieste che stavano mettendo in difficoltà i Vigili del fuoco: per questo abbiamo attivato la procedura del 'filtro laico' per dare priorità a questo tipo di interventi d'emergenza. C'è stata anche una chiamata per uno smottamento al canile di Muratella". A fare il punto è Livio De Angelis, direttore della Direzione regionale soccorso pubblico e 112.

Allagamenti, caduta di alberi e rami e incidenti. Sono oltre 250 gli interventi effettuati da vigili del fuoco e uomini della polizia locale di Roma Capitale causa maltempo nella notte a Roma.

E' ancora allerta gialla a Ischia per il maltempo. La Protezione civile della Campania ha infatti prorogato l'avviso già in vigore sull'isola e sulle zone della regione che comprendono Napoli, Isole, Area Vesuviana, Piana Campana, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini estendendolo anche alle zone Tusciano e Alto Sele; piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento. "Si prevedono su tutta la fascia costiera della Campania almeno fino alle 16 di domani - spiega la protezione civile regionale - precipitazioni localmente anche intense e un conseguente rischio idrogeologico, soprattutto nei territori dove la situazione è già fortemente compromessa dalle precipitazioni degli ultimi giorni e in condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Sono possibili frane, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, ruscellamenti con trasporto materiali, allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, esondazioni e altri scenari connessi al rischio idrogeologico".