Iran: attivisti denunciano l’uccisione di una bambina di 12 anni

Le ricostruzioni fatte circolare su Twitter da alcuni attivisti rivelano la rabbia e lo sconcerto per la sorte della piccola, che è stata colpita ad un posto di blocco e poi deceduta in ospedale prima di poter raggiungere la sala operatoria. Il padre di Saha è stato costretto a dire in un video che l'uccisione di sua figlia non è in nessun modo legata alle proteste, mentre sui social è ormai virale la foto della piccola.

Secondo l'agenzia degli attivisti per i diritti umani Hrana, dall'inizio delle proteste sono stati uccisi oltre 500 manifestanti, tra cui 69 minori e adolescenti.