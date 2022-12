Iran, cancellato il viaggio del ministro degli Esteri Amirabdollahian a Roma

La sua partecipazione è stata in forse per giorni, alla fine il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha cancellato il suo viaggio in Italia per altri impegni a Teheran.

Atteso a Roma per partecipare come relatore alla Conferenza MED-Dialogues promossa dal ministero degli Affari esteri e dall'Ispi in programma a Roma dal 2 al 3 dicembre, in occasione della quale avrebbe forse incontrato il titolare della Farnesina, Antonio Tajani.

I MED-Dialogues, arrivati alla loro ottava edizione, vedono da sempre la partecipazione di esponenti di alto livello provenienti da tutta l'area del Mediterraneo, nonché dei rappresentanti di numerose organizzazioni internazionali che operano in quest'ambito. Mai come oggi l'Iran è tra i paesi più importanti nel difficilissimo equilibrio tra pace e disordini in Medioriente.

Da quanto è emerso, l'invito per partecipare ai MED era stato inviato al ministro Amirabdollahian già a luglio dall'ex ministro degli esteri Luigi Di Maio, prima che esplodesse la rabbia popolare per la morte della giovane Mahsa Amini, il 16 settembre, mentre era in custodia della polizia per la morale, per una ciocca di capelli che fuoriusciva dal suo hijab, il velo islamico obbligatorio nel Paese.

L'Iran è sempre stato tra i Paesi protagonisti dell'evento, ma la Repubblica islamica è in difficoltà a causa delle massicce proteste antigovernative che stanno mettendo a rischio la tenuta del governo gestito dagli ayatollah.

Teheran è al centro di fortissime critiche internazionali a causa del pugno duro usato per la repressione delle manifestazioni pacifiche e pensa invece a ingerenze straniere anche di tipo terroristico sui disordini, puntando il dito su Stati Uniti e Israele. I morti secondo le ong per i diritti umani sono oltre 450 tra cui vi sono 63 bambini.

L'Italia ha imparato il nome del ministro iraniano anche a causa dell'arresto di Alessia Piperno avvenuto a Teheran il 28 settembre scorso, con altri stranieri, nell'ambito delle proteste anti-governative. La travel blogger romana è stata poi rilasciata il 10 novembre scorso dopo 43 giorni di prigione a Evin. Nelle prigioni in Iran, paese in cui vige la pena di morte, ci sarebbero ancora 40 stranieri e 18000 manifestanti arrestati in questi ultimi due mesi e mezzo di proteste.

L'ultimo contatto con la Farnesina, una telefonata avvenuta tra Amirabdollahian e il Ministro Tajani il 10 novembre, che ha preceduto di poche ore la notizia della scarcerazione di Piperno. In quell'occasione, da Teheran era arrivato l'auspicio di "un'espansione delle relazioni bilaterali a livello politico, economico e culturale". L'Italia "sostiene l'importanza di dialogare con l'Iran, anche in un momento critico, in quanto partner fondamentale nell'area, ma ha anche intenzione di sollevare il tema del rispetto dei diritti umani e del diritto alla protesta" in occasione della visita del capo della diplomazia iraniana.

"Ecco l'occasione per chiedere lo stop alle condanne a morte dei manifestanti e per criticare la repressione contro donne e uomini di 'Donna vita e libertà'. Sarebbe ora: il suo governo finora non ha detto una parola!", aveva scritto su twitter Lia Quartapelle, deputata Pd, rivolta al titolare della Farnesina.