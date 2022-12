Iran, condannato a morte lo scrittore Mehdi Bahman: è accusato di spionaggio

Era in carcere a Evin dallo scorso ottobre, ora arriva la notizia che lo scrittore e illustratore Mehdi Bahman è stato condannato a morte con l'accusa di "spionaggio" dall'autorità iraniana, che non arretra di un centimetro nel colpire personaggi noti e dell'opposizione e nel reprimere con violenza le manifestazioni pacifiche che da mesi scuotono la Repubblica islamica dell'Iran.

A riportare la notizia, divenuta subito virale sui social, l'emittente Iran International, che ha sede a Londra, precisando che Bahman è stato arrestato lo scorso 12 ottobre dopo aver rilasciato un'intervista alla tv israeliana Channel 13. La polizia è entrata a casa sua senza mandato mentre disegnava, il processo a suo carico è avvenuto senza tutela legale.

Notizie che arrivano col contagocce e che a distanza di oltre 106 giorni dall'inizio delle proteste per Mahsa Amini, mostrano l'abisso impetuoso e buio che oramai divide la popolazione da chi la governa.

Come ricordano i media israeliani, lo scrittore aveva rilasciato l'intervista lo scorso aprile, dopo aver contattato una donna israeliana per far tradurre uno dei suoi libri in ebraico. Israele è considerato da Teheran paese ostile e nemico, accusato di fomentare le proteste dall'estero insieme a Stati Uniti e Arabia Saudita.

Nel corso dell'intervista, Bahman, forse sottovalutando la determinazione degli ayatollah, aveva criticato il regime di Teheran e l'imposizione della legge islamica, sollecitando una normalizzazione tra Israele e Iran, e aveva dichiarato di non temere l'arresto per aver parlato con un canale israeliano.

Bahman ha operato negli anni a favore della convivenza religiosa, collaborando con il religioso sciita dissidente, Masoumi Tehrani, con cui aveva creato opere d'arte contenenti simboli di varie religioni, donandole poi ai leader delle minoranze ebraica, cristiana, zoroastriana, dell'islam sunnita, mandea e bahai presenti in Iran. Anche Tehrani, secondo l'emittente, è stato arrestato pochi giorni dopo l'arresto di Bahman.

Il Centro Abdorrahman Boroumand per i diritti umani e Amnesty International hanno reso noto che in Iran, nei primi sei mesi del 2022, sono state messe a morte almeno 251 persone. Di questo passo, hanno ammonito le due organizzazioni, il totale delle esecuzioni del 2021, 314, sarà superato ben presto.