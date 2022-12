Iran, giustiziato un altro manifestante

Un secondo manifestante, tra i migliaia arrestati in questi ultimi tre mesi in Iran, è stato giustiziato pubblicamente. Lo ha riferito l'agenzia di stampa della magistratura iraniana, Mizan. Si tratta di Majidreza Rahnavard, la cui condanna a morte è stata eseguita a Mashhad. La notizia è stata rilanciata dal network con base a Londra Iran International.

Il ragazzo era accusato di aver ucciso con arma da taglio due membri della forza paramilitare dei Basij, impiegata nella repressione delle manifestazioni anti-giovernative in corso nel Paese da metà settembre. Dopo l'esecuzione della sentenza, Gholam Ali Sadeghi, capo della magistratura locale, ha ringraziato la polizia e gli agenti di sicurezza.

L'agenzia legata alla magistratura iraniana, Mizan, ha pubblicato sul suo sito le foto dell'impiccagione pubblica di Majidreza Rahnavard. Nelle immagini si vede il corpo del giovane penzolare dalla gru installata sulla strada di Mashhad, dove il ragazzo avrebbe compiuto il crimine per cui è stato condannato a morte. Nelle immagini si può vedere che l'esecuzione si è svolta alla presenza di molti agenti con il volto coperto; l'area era stata transennata con blocchi di cemento, dietro ai quali si intravede un pubblico, anche se non è ben chiaro di chi si tratti esattamente. Secondo alcuni attivisti, si è trattato di una "messa in scena" con cui il regime vuole dimostrare il sostegno della popolazione alle esecuzioni capitali di quelli che ritiene "terroristi fomentati dai nemici dell'Iran".

Secondo gli attivisti per i diritti umani, Rhanavard è stato duramente picchiato durante la detenzione, tanto da subire durante l'arresto la frattura di un braccio. Successivamente è stato esposto alla TV di Stato mentre confessava gli omicidi, secondo gli osservatori e gli attivisti sotto la pressione delle autorità. È il secondo manifestante giustiziato dopo Mohsen Shekari, impiccato giovedì scorso, anche lui condannato per Muharebeh, per aver partecipato a un blocco stradale e ferito un Basiji durante le proteste.