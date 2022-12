Iran, abolita la polizia morale. "Ma lo jihab rimane importante"

È stata abolita la polizia della morale iraniana, l'organo che si occupava di controllare che venissero rispettati i precetti imposti dal regime della Repubblica islamica.

La notizia arriva dall’agenza di stampa Isna che riporta come l’annuncio ufficiale sia stato dato dal procuratore generale Mohammad Jafar Montazeri.

Ma se, per alcuni, la dichiarazione arriva come una presa d’atto e di resa rispetto all’ondata delle proteste popolari che da settembre stanno attraversando l’Iran e sorte in seguito alla morte di Masha Amini, Montazeri ha invece subito specificato che “la magistratura continuerà a vigilare sui comportamenti a livello comunitario e ha sottolineato che l'abbigliamento femminile continua ad essere molto importante, soprattutto nella città santa di Qom”.

La giustizia iraniana continuerà quindi essere ufficialmente incaricata della funzione del rispetto dei valori tradizionali islamici: “La polizia morale non ha niente a che fare con la magistratura”, ha detto durante un incontro con il clero del Paese.

Secondo Radio Farda, Montazeri ha riconosciuto anche che i recenti “incidenti,” in riferimento alle proteste, hanno portato l'apparato della sicurezza a cercare "una soluzione prudente a questo problema".

Il procuratore ha quindi annunciato che il parlamento iraniano sta lavorando assieme ad un organismo speciale presieduto dal capo dello Stato, Ebrahim Raisi, ad una modifica della legge sull'uso obbligatorio del velo islamico.