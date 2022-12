Iran, Raisi: "Nessuna misericordia per i nemici. Le proteste? Un disturbo"

"Non mostreremo misericordia ai nemici". Il presidente iraniano Ebrahim Raisi, nel corso di una cerimonia, ha usato parole dure riferendosi alle proteste antigovernative nel Paese e ha definito “un disturbo” le manifestazioni in risposta alla morte di Mahsa Amini mentre era sotto la custodia della polizia morale. Invece, ha aggiunto, "le braccia della nazione sono aperte a tutti coloro che sono stati ingannati".

L'agenzia di stampa iraniana degli attivisti per i diritti umani (Hrana) ha stimato oggi che 507 manifestanti hanno perso la vita durante le proteste, mentre il numero dei detenuti è compreso tra 14.000 e 16.000.

"Chiediamo il rilascio incondizionato di tutte le persone imprigionate in Iran per aver esercitato pacificamente le loro libertà", ha twittato il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price auspicando la liberazione di chi è in carcere per aver partecipato a proteste contro il governo. Price ha aggiunto che la comunità internazionale continua a sostenere le "coraggiose donne iraniane" con l'espulsione dell'Iran dalla Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne (CSW).