Iran: scioperi per tre giorni, negozi chiusi in molte città, "chi non porta il velo pagherà"

Continuano le proteste in nome di Mahsa Amini in Iran. Negozi e mercati in varie città dell'Iran sono rimasti chiusi, aderendo ad uno sciopero di tre giorni indetto da attivisti nell'ambito delle manifestazioni anti governative in corso da settembre dopo la morte della 22enne di origine curda che ha perso la vita mentre era in custodia dalla polizia morale per non aver indossato il velo in modo corretto. Serrande abbassate nella capitale Teheran, a Sanandaj, Isfahan, Bushehr, Shiraz, Kerman, Ardebil, Mahabad, Orumiyeh, Kermanshah e altre città.

Gli scioperi hanno coinvolto anche autotrasportatori e alcuni lavoratori degli impianti petrolchimici di Mahshahr e delle acciaierie di Isfahan. Dimostrazioni e boicottaggio delle lezioni si sono visti anche in vari atenei iraniani, a due giorni dal 7 dicembre, quando in Iran si festeggia il "giorno dello studente". Previsto un discorso del presidente ultraconservatore Ebrahim Raisi in una delle università del Paese.

Ieri dalla città santa di Qom il procuratore generale Montazeri, a margine di un incontro col clero, aveva azzardato una dichiarazione in merito a una sospensione della Gasht - Ershad, ovvero polizia della morale, notizia che si è diffusa rapidamente nel Paese e nel resto del mondo creando non poco stupore e soprattutto incredulità per la sua attendibilità. La polizia religiosa fu introdotta nel grande Paese del Medioriente dal presidente ultraconservatore Ahmadinejad nel 2005.

La ferocia della repressione è sotto gli occhi di tutti da 3 mesi, così come è notoria la tenacia del pugno duro del regime davanti alle manifestazioni anti-governative, considerate da Teheran frutto di "ingerenze straniere", compiute da Paesi ostili al suo sviluppo come Stati Uniti, Israele e Arabia Saudita. In discussione secondo il procuratore sarebbe anche l'uso dell'hijab islamico obbligatorio che il parlamento - dice - discuterà tra 15 giorni in una apposita commissione.

Secondo i dati dell'agenzia degli attivisti dei diritti umani iraniani Hrana, da quando sono iniziate le manifestazioni, negli scontri hanno perso la vita almeno 471 persone, tra cui 64 minori e 61 membri delle forze di sicurezza, mentre gli arrestati sono oltre 18mila.