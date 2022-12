Iran: sciopero di 3 giorni. Negozi, industrie e bazar chiusi

È il mese di Azar secondo il calendario persiano e l’Iran sta vivendo tre giorni di sciopero che danno il segno come il movimento nato dopo la morte di Mahsa Amini non solo non sia diminuito, ma allarghi il suo consenso a tutte le classi sociali. Non più solo donne, non più solo studenti, non più solo le aree del Kurdistan iraniano. Tutto è iniziato il 5 dicembre, dai bazar al settore petrolchimico, dalle raffinerie ai trasporti. L'adesione allo sciopero sfiora il 100%, nonostante le minacce delle forze di sicurezza ai proprietari dei negozi. L’organizzazione paramilitare dei Basij hanno “segnato” i negozi con le serrande abbassate con la scritta “sotto osservazione”.

Nonostante le minacce e la repressione lo sciopero va avanti, nelle città più conservatrici come in quelle più liberali. Il messaggio, come si legge nei tweet di attivisti e giornalisti iraniani, sembra chiaro: “il regime deve cedere e andare, via il popolo iraniano è unito e vuole riprendersi il paese”. Le donne continuano a scendere in strada senza velo, anche in presenza delle forze militari e nonostante il governo minacci “il blocco dei conti correnti alle donne che non vestiranno correttamente l'hijab” .