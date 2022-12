Iran, sospesa la condanna a morte di un manifestante. Tajani: "Convocherò l'ambasciatore iraniano"

Dopo giorni di esecuzioni capitali e notizie terribili, ne arriva una buona dall'Iran dove la Corte suprema ha sospeso l'esecuzione di Mahan Sadrat Marni, manifestante 23enne condannato a morte. Dopo l'annuncio dei suoi legali, la conferma è arrivata da Teheran con l'ordine di sospendere l'esecuzione emesso sulla base di una richiesta di riprendere il procedimento penale. Lo rende noto la Bbc Persia. Ieri, ben tre importanti ayatollah avevano criticato apertamente le condanne a morte, definendole non inerenti alle proteste in corso. Sarebbero una ventina le condanne a morte "attive" e centinaia di migliaia i manifestanti arrestati in questi ultimi lunghi mesi di proteste nel Paese. Tra questi ci sono 70 giornalisti anche stranieri accusati di divulgare informazioni fuori dalle regole interne che vedono il blocco sistematico della rete internet. I processi avvengono a porte chiuse e senza tutela legale. L'accusa che accomuna i detenuti è quello di fare ‘Guerra contro Dio’, reato punibile con la pena capitale. Sono oltre 500 le impiccagioni avvenute in una anno nel grande paese che una volta si chiamava Persia, in cui la pena di morte è legge. Prima dell'Iran è la Cina il paese al primo posto nel mondo in cui si usa la pena capitale per “fare giustizia”. E' per questo che la Repubblica islamica è finita nel mirino di nuove sanzioni internazionali da parte dell'Unione europea e che sull'asse occidentale l'Iran è sempre più isolato, anche a causa dell'annosa amicizia con Mosca a cui ha venduto droni kamikaze per la guerra in Ucraina. Non va molto meglio, però, per chi è stato arrestato prima che le manifestazioni iniziassero 3 mesi fa. È il caso di un operatore umanitario belga, Olivier Vandecasteele, detenuto nel Paese dal 24 febbraio, ora condannato a 28 anni di carcere. Lo riportano i media belgi citando la famiglia, che ha diffuso la notizia, aggiungendo che le accuse contro Vandecasteele restano "ancora sconosciute". Ad oggi sono una quarantina gli stranieri detenuti nelle carceri iraniane, tra loro c'era anche Alessia Piperno, la blogger romana liberata il 10 novembre scorso grazie al lavoro della diplomazia italiana che continua a esprimere la sua posizione in merito a quanto succede nel paese chiave del Medioriente.

Ansa Manifestazione di protesta fuori l'ambasciata dell'Iran a Roma

Tajani: convocherò l'ambasciatore iraniano quando si insedierà "Convocherò l'ambasciatore iraniano, appena si insedierà, per manifestare la preoccupazione e l'indignazione del governo italiano per le esecuzioni dei manifestanti e per la repressione delle proteste chiedendo una risposta credibile nella tutela dei diritti umani": è l'intenzione del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani annunciata al question time alla Camera durante un'interrogazione sulle iniziative dell'Italia per fermare la violenza di Teheran che “deve fare marcia indietro sulle condanne”, ha detto il ministro. "Condanniamo con la massima fermezza la violazione dei diritti di un popolo a cui l'Italia è legata - ha ribadito Tajani. La reazione del governo è stata immediata: sul piano nazionale abbiamo tramesso all'Iran la richiesta di mettere fine alla repressione e di avviare un dialogo con i manifestanti". Per il ministro degli Esteri "quanto accade è inaccettabile, l'orrore delle esecuzioni di semplici manifestanti segna un punto di non ritorno, il presidente del Consiglio e io stesso abbiamo subito espresso indignazione. Nessuno al mondo può arrogarsi il diritto di togliere la vita ad un essere umano, io ho partecipato alla manifestazione contro la pena di morte promossa dalla comunità di Sant'Egidio al Colosseo". A livello internazionale, ha aggiunto il titolare della Farnesina, l'Italia voterà oggi all'Onu l'espulsione dell'Iran dalla Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne.

Stefania Craxi vede gli studenti iraniani: “Pronta una risoluzione sui diritti” Un gruppo di studenti iraniani è stato ricevuto stamane in Commissione Affari Esteri al Senato e ha espresso la propria preoccupazione per quanto avviene in Iran, con repressioni brutali e arbitrarie da parte del governo. “A queste ragazze e a questi ragazzi, nei cui occhi ho visto sentimenti di paura mista a orgoglio, ho manifestato tutta la mia solidarietà e vicinanza, concordando sul fatto che la comunità internazionale debba intensificare la pressione politico-diplomatica per fermare la spirale di violenza” ha scritto Stefania Craxi, presidente della Commissione Affari Esteri a palazzo Madama. Parlando con loro la senatrice di Forza Italia ha annunciato: "L'ufficio di presidenza della Commissione ha approvato una risoluzione che sarà presto discussa, un testo che impegna il governo italiano a porre in tutte le sedi la questione del rispetto dei diritti umani da parte di Teheran. È solo un primo passo possibile, un tassello di un mosaico più ampio che deve essere composto, un mosaico di solidarietà, vicinanza e sostegno concreto a chi, per manifestare liberamente, rischia la propria vita in nome dei valori di libertà". Abbiamo domandato a Parisa Nazari, portavoce della comunità iraniana a Roma, cosa hanno chiesto gli studenti in occasione dell'incontro con i vertici della Commissione del Senato.