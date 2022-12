Iran, scontri al confine con il Pakistan: uccisi almeno 4 agenti delle forze di sicurezza

Lo hanno reso noto i media iraniani legati al Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (Irgc, nell'acronimo in inglese). Le autorità di Teheran parlano di "attacco terroristico".

Ancora scontri vicino al confine iraniano-pakistano nella provincia del Sistan e Baluchistan (nel Sud-Est del Paese): quattro uomini dei Pasdaran, sette secondo alcune fonti, sono stati uccisi in un conflitto con gruppi armati avvenuto vicino ai confini sudorientali dell'Iran.

Il 14 dicembre, il ministero dell'Intelligence iraniano aveva denunciato l'arresto di tre persone coinvolte nel presunto assassinio di un imam sunnita, ucciso l'8 dicembre nel Sistan-Belucistan. Zahedan, capoluogo della provincia , è stata invece recentemente al centro di episodi di violenza durante le proteste per lo stupro di una adolescente, imputato a un agente di polizia.

"Durante un atto terroristico, quattro membri delle forze di sicurezza delle Guardie Rivoluzionarie sono stati martirizzati" nella regione di Saravan, vicino al confine con il Pakistan, scrive Irna, l'agenzia di stampa della Repubblica islamica. Di fronte alla "potente presenza" delle forze di sicurezza, gli aggressori "sono fuggiti in Pakistan".

L'operazione era guidata da un agente israeliano che nel 2017 aveva fondato una società di copertura a Singapore. L'uomo aveva invitato aziende iraniane ai suoi seminari di copertura in Turchia, Thailandia, Ungheria, Oman e Georgia per ottenere informazioni su parti e materiali legati alla sicurezza destinati al ministero della Difesa.

Le persone arrestate avevano il compito di identificare il fabbisogno di parti sensibili del ministero della Difesa, in occasione di mostre nazionali e seminari scientifici in Iran, e di raccogliere informazioni da alcune aziende che collaborano con il ministero.

Iran, siamo in grado di produrre la bomba atomica

Nel giorno in cui un gruppo di esperti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) è arrivato a Teheran, nell'ambito di un'indagine sull'origine di particelle d'uranio arricchito in tre impianti nucleari iraniani, Kamal Kharrazi, consigliere della Guida suprema dell'Iran Ali Khamenei, torna a parlare di "atomica".

"L'Iran è assolutamente in grado di produrre la bomba atomica ma non persegue la sua produzione dal momento che è 'haram' (proibito dalla religione)", ha detto, aggiungendo che “attualmente, nei siti iraniani ci sono 19mila centrifughe che lavorano al ciclo di produzione”.

"Dal punto di vista strategico, crediamo che armi di questo tipo non siano un mezzo per stabilire sicurezza perché se l'Iran inizia a produrre la bomba atomica ci sarebbe una corsa agli armamenti nella regione", ha detto Kharrazi che ha precisato che anche “le armi nucleari di Israele nella regione dovrebbero essere distrutte”.