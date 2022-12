Ischia, capo della Protezione Civile: “Dopo i primi 2 milioni, in arrivo altre risorse per l’isola"

Le misure previste di “ sostegno al tessuto sociale ed economico della popolazione per far fronte ai danni causati dalla frana ammontano a 5mila euro per i privati e 20mila euro per le imprese ", ha dichiarato Curcio. Con l'ordinanza della Protezione Civile, Giovanni Legnini, Commissario straordinario per gestire l'emergenza, “ha facoltà di eseguire tutte le attività necessarie per la rimozione dei detriti, la messa in sicurezza delle aree colpite”.

Lo stanziamento di 2 milioni di euro per l'isola di Ischia deliberato dal Consiglio dei ministri del 27 novembre, che ha dichiarato lo stato di emergenza, " costituisce solo il primo stanziamento . Faranno seguito ulteriori assegnazioni economiche sempre da disporre mediante delibere del Consiglio dei ministri che saranno proposte dal dipartimento di Protezione civile". A parlare è Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile, nel corso dell' audizione in Commissione Ambiente alla Camera , parlando della frana di Casamicciola, sull'isola di Ischia, lo scorso 26 novembre.

Sarebbe utile che questa tipologia di interventi diventasse strutturale, individuando tutte le aree più fragili del paese in cui va applicato in caso di necessità, e collegando gli interventi alla dichiarazione dello stato di emergenza, in modo da rendere più rapido ed efficace l'intervento".

La situazione di emergenza dell'isola di Ischia "ha una peculiarità" che la rende "non paragonabile ad altre emergenze", continua Curcio, nel corso dell'audizione in Commissione Ambiente alla Camera, parlando della frana di Casamicciola, sull'isola di Ischia, lo scorso 26 novembre. "La situazione emergenziale in essere ha una peculiarità, perché vede la compresenza di tre fattori di rischio: la condizione preesistente di dissesto che deriva da caratteristiche geologiche dell’isola. Ci sono poi attività in corso rispetto all'evento sismico del 2017, con interventi strutturali su alcuni edifici e, infine, l'evento di quest'anno. Questi tre fattori si integrano e offrono la visione di una situazione non paragonabile ad altre emergenze" ha aggiunto Curcio.

La frana di Casamicciola ha “causato un mutamento dell'assetto idrogeologico dell'area. Quindi bisognerà definire le zone a maggior rischio per capire in quali sarà possibile consentire l'accesso ai cittadini e in quali non sarà possibile. Il commissario riunirà enti, università ed esperti che hanno già studiato e conoscono bene l'area per raccogliere tutte le informazioni utili a definire le zone a maggior rischio", ha specificato il capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Curcio ha ricordato poi il bilancio della tragedia che ha colpito l'isola di Ischia, che ha registrato “12 vittime, di cui 4 minori (ricordo che l'ultimo corpo è stato ritrovato lo scorso 6 dicembre), 5 feriti e 435 persone assistite, di cui 327 in albergo e 108 in autonoma sistemazione. L'evento, complessivamente, ha interessato ben 900 edifici".

L’audizione del capo del dipartimento della Protezione civile avviene nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto n. 186 del 2022 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia.