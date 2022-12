Premier a duello, Netanyahu: "Sinistra contro il popolo", Lapid: "Abbatteremo il tuo governo folle"

Tensione palpabile in Israele in vista del passaggio di consegne tra il governo di transizione presieduto dal centrista Yair Lapid e il nuovo esecutivo di destra che vedrà il ritorno in sella di “Bibi” Netanyahu. Giovedì il giuramento alla Knesset, il parlamento monocamerale dello Stato ebraico. Terreno di scontro fra i due premier, in pectore e in carica, Twitter. All'attacco il numero uno del Likud che guiderà un governo supportato da liste ortodosse e da sionisti religiosi massimalisti.

"La sinistra guidata da Lapid - ha scritto - continua ad incitare alla ribellione e alla agitazione contro la scelta del popolo". Netanyahu ha anche evocato il timore di un attacco al parlamento e ha fatto appello a Lapid a dare prova di responsabilità. Questi dovrebbe consegnare il potere in maniera ordinata "affinché - ha spiegato - noi possiamo riparare tutto ciò che ha distrutto".