L’Italia del nuoto migliore di sempre a Melbourne

Miglior mondiale in vasca corta della storia. L'Italnuoto conquista lo stesso numero di medaglie dell'edizione di Abu Dhabi 2021: 16, con un argento al posto del bronzo dell’anno scorso. Gli Azzurri sono stati presenti in finale 28 volte, hanno stabilito 2 record del mondo, 4 europei, 8 italiani e 19 primati personali. In terra australiana questa edizione della rassegna iridata sono stati i mondiali delle prime volte: Gregorio Paltrinieri diventa il primo nuotatore a vincere due volte i 1500 e ad aggiudicarsi la prima doppietta 800-1500; Thomas Ceccon vince il primo oro individuale dell’edizione 2022; Sara Franceschi e Simone Cerasuolo salgono per la prima volta su un podio mondiale. Poi ci sono le staffette, dove i nostri atleti riescono a dare il meglio di sé proprio perché consapevoli di gareggiare non soltanto per sé stessi ma per il gruppo, per la squadra. Ed ecco che sei staffette vanno a medaglia, oro e record del mondo sia della 4x100 stile libero sia della 4x50 mista maschili e con i record europei della 4x50 mista mixed e della 4x100 mista maschile. Così la squadra italiana si conferma alle spalle di Stati Uniti e Australia nel medagliere ma con una qualità diffusa senza precedenti, non più legata a singole individualità. Considerazioni queste alla luce delle passate edizioni della rassegna iridata.

RaiSport Nuoto. Mondiali Melbourne: Premiazione

Il medagliere di Melbourne 2022 23 nazionali a medaglia Ori Argenti Bronzi TOTALE 1 Stati Uniti 17 13 6 36 2 Australia 13 8 5 26 3 Italia 5 6 5 16 4 Canada 3 4 7 14 5 Sud Africa 3 1 1 5 6 Giappone 2 2 2 6 7 Francia 1 3 1 5 8 Olanda 1 1 6 8

Raisport Mondiali nuoto Melbourne, Oro 4x50 mista maschile: in corsia 4 con Mora, Martinenghi, Rivolta e Deplano

I risultati ottenuti dalla spedizione azzurra, pur ridotta nei numeri e con tre assenze importanti quali quelle di Simona Quadarella, Lorenzo Zazzeri e Lorenzo Galossi, fermati per problemi di salute, oltre a essere in continuità con quanto fatto nella precedente edizione (Abu Dhabi 2021) sono la conferma del progresso compiuto dal nuoto in Italia, miglioramento a 360° che quindi coinvolge tutti i vari attori interessati: atleti, allenatori, società sportive, Federazione. A Melbourne gli Azzurri hanno quasi tutti migliorato il proprio record personale, segno concreto di una maggiore maturità nell’affrontare le competizioni internazionali. Obiettivo raggiunto anche grazie a quanto fatto dalla Federazione: che ha allargato la base di tecnici al seguito dei propri atleti, con l’ausilio all’occorrenza di professionisti dedicati al benessere fisico e psico-fisico dei nuotatori; gli atleti poi hanno preso parte a un maggior numero di eventi internazionali, extra Europei e Mondiali, per abituarsi a competere contro i migliori e a non avvertire troppa pressione psicologica nel momento più importante. C’è stato poi anche un processo di informazione e formazione dedicato ai tecnici per renderli sempre più preparati rispetto all’evoluzione delle tecniche di allenamento, specie nel settore della velocità. Numerosi anche i ricambi, oltre a quelli che hanno debuttato a Melbourne (uno per tutti Paolo Conte Bonin), per coloro che sono rimasti a casa, o per scelta della Federazione o perché hanno mancato di pochissimo i tempi limite fissati dalla FIN. Bilancio quindi più che positivo, anche per il futuro, alla luce anche dei successi ottenuti dall’Italia nelle manifestazioni giovanili.

GettyImages Paolo Conte Bonin

Il racconto dei Mondiali di Melbourne La prima giornata con il record del mondo della staffetta azzurra 4×100 stile libero uomini e l'oro di Gregorio Paltrinieri nei 1500. La seconda giornata con l’argento e il record europeo della staffetta 4x50 mista mista e l'argento di Lorenzo Mora nei 100 dorso. La terza giornata con due argenti e un bronzo grazie alla 4×50 stile libero uomini, a Martinenghi, secondo alle spalle di Fink nei 100 rana e a Miressi che conquista il bronzo nei 100 stile libero. La quarta giornata con l’oro di Ceccon nei 100 misti e il bronzo per il quartetto Ciampi, Razzetti, Ceccon, Conte Bonin nella 4x200 stile libero con record italiano. La quinta giornata con l’oro e record del mondo nella 4x50 mista uomini, il titolo iridato di Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero e l’argento di Sara Franceschi nei 400 misti donne. La sesta giornata, un argento e tre bronzi per l'Italia nell'ultima giornata.

(ApPhoto) Mondiali di nuoto a Melbourne, Alessandro Miressi

Un po’ di storia I campionati mondiali di nuoto in vasca corta, come già detto, hanno caratteristiche differenti dalla medesima manifestazione in piscina da 50 metri e sono anche di più recente tradizione: la prima edizione. infatti fu disputata dal 2 al 5 dicembre 1993 a Palma di Maiorca mentre il primo campionato iridato in vasca lunga fu a Belgrado, vent’anni prima, nel 1973; edizione quella particolarmente fortunata per l’Italia che grazie a una spettacolare Novella Calligaris, allora 18enne, ottenne una medaglia d’oro negli 800 stile libero donne facendo registrare anche il nuovo record mondiale.

Raisport Gregorio Paltrinieri 800m - Mondiali nuoto Melbourne 2022

Medagliere storico dell’Italia: Gli Azzurri hanno vinto in totale nelle 16 edizioni, dal 1993 a oggi, 82 medaglie: 16 ori, 36 argenti e 30 bronzi Anno Sede oro argento bronzo Totale 1993 Palma de Maiorca 0 1 0 1 1995 Rio de Janeiro 0 0 0 0 1997 Goteborg 0 0 0 0 1999 Hong Kong 0 1 1 2 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2021 2022 Atene Mosca Indianapolis Shanghai Manchester Dubai Istambul Doha Windsor Hangzhou Abu Dhabi Melbourne 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 5 5 1 0 1 7 2 1 2 2 4 3 5 6 2 1 0 3 2 1 0 3 2 4 6 5 3 1 1 12 4 2 4 6 7 7 16 16

Raisport Mondiali nuoto Melbourne, Lorenzo Mora, Martinenghi