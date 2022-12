James Cameron salta premiere sequel "Avatar" a Los Angeles, ha il covid

James Cameron non parteciperà alla premiere di 'Avatar: la via dell'acqua' a Los Angeles. Il regista, riporta 'Variety', ha contratto il Covid. Cameron è asintomatico e continuerà a fare promozione al film, anche se virtualmente.

Il covid ha già ha creato non pochi problemi alla produzione del suo film, durata più del previsto anche a causa della pandemia, che ha portato il budget a lievitare fino a raggiungere la cifra record di 400 milioni di dollari.

Alla premiere del film prenderà parte il cast, che comprende Kate Winslet, Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Edie Falco e Jemaine Clement.

A comunicare la notizia lo stesso Cameron a Deadline Hollywood: “Sono a Los Angeles, appena tornato da Tokyo, e sono riuscito a prendermi il Covid sull’aereo, quindi sono in isolamento e non potrò andare alla premiere del mio film. Ripenso al numero di persone a cui ho detto nel corso degli ultimi anni che ci saremmo rivisti proprio a questa anteprima… beh, immagino che non succederà. Come si dice, l’uomo propone e Dio dispone".