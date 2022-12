Joe Biden: Emmanuel Macron non è solo il leader della Francia ma anche dell'Europa

La Francia è il "più antico" alleato degli Stati Uniti e un "partner incrollabile nella causa della libertà". Così il presidente Joe Biden, rivolto a Emmanuel Macron, nel breve discorso pronunciato dopo gli onori militari resi al presidente francese alla Casa Bianca. L'alleanza tra i due Paesi, ha proseguito Biden, "rimane essenziale per la reciproca difesa" e come alleati, Francia e Stati Uniti, insieme ai partner della Ue e del G7 "stanno affrontando le ambizioni di conquista di Vladimir Putin" nella sua "guerra brutale" contro l'Ucraina, che "ancora una volta ha distrutto la pace in Europa". I due Paesi, ha detto ancora Biden "stanno ancora una volta difendendo i valori della democrazia e i diritti umani". Il presidente Usa ha quindi reso omaggio alla Francia, citando il motto, "liberté, egalité, fraternité".

"Vogliamo una pace sostenibile con il pieno rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina" ma "anche una nuova architettura per una pace sostenibile". Così Macron prima dell'inzio del bilaterale. “Sono tempi molto difficili. Francia e Stati Uniti sin dall'inizio della guerra hanno cooperato a stretto contatto per aiutare Kiev a resistere. Faremo fronte alle conseguenze della guerra”, ha aggiunto.

Lo scambio dei regali

"La nostra storia è stata plasmata dal coraggio delle donne e degli uomini che hanno attraversato l'Atlantico, portando nel cuore la fiamma della libertà. Oggi quella fiamma arde più intensamente che mai e l'alleanza tra le nostre due nazioni rimane essenziale per la nostra reciproca difesa", ha dichiarato Biden nella cerimonia di accoglienza del presidente francese nel giardino della Casa Bianca. Il presidente americano ha ricordato che oggi è la Giornata mondiale dell'AIDS e ha ribadito l'impegno condiviso di Stati Uniti e Francia nel porre fine all'epidemia di AIDS entro il 2030. Macron, all'arrivo, ha regalato a Biden un vinile e un CD della colonna sonora originale del film di Claude Lelouch "Un Homme et une Femme", che è il film che Biden e la first lady sono andati a vedere al loro primo appuntamento.

Inoltre, ha regalato al presidente una coppa del 2012 della casa Christofle, che è un omaggio all'epoca in cui Christofle attraversò l'Atlantico a bordo della nave Normandie, uno dei primi collegamenti tra la Francia e gli Stati Uniti.

La first lady francese Brigitte Macron regalerà a Jill Biden "Madame Bovary", di Gustave Flaubert, assieme a "La peste, La caduta, L'esilio e il regno e Saggi selezionati", di Albert Camus.

Anche Biden ha omaggiato il suo omologo con una serie di regali: una collezione di vinili dei più grandi musicisti americani, la riproduzione di uno specchio appeso nella West Wing della Casa Bianca realizzato con il legno di un albero caduto nella residenza presidenziale e un copia del brevetto del fonografo di Thomas Edison del 1877. Alla premiere dame Brigitte, la first lady Jill Biden ha donato un ciondolo in oro e smeraldo realizzato da un artista franco-americano.