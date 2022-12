Juventus, annunciato il nuovo cda, dimezzato il numero dei membri

Tagliato il 50% dei componenti, da 10 diventano 5. Non c'è dentro Alessandro Del Piero, il cui nome era circolato insistentemente.

La lista è stata pubblicata sul sito web della Juventus , e le nomine verranno definite nel dettaglio durante l'assemblea degli azionisti del 18 gennaio 2023. Si tratta di un cda formato da "figure di grande professionalità sotto il profilo tecnico e giuridico", detto John Elkann.

Salvo sorprese, Gianluca Ferrero dovrebbe essere il presidente, come amministratore delegato sarà scelto Maurizio Scanavino. Domani sarà approvato il nuovo bilancio del club bianconero. Poi in Cda dovrà lavorare per affrontare i problemi con la giustizia legati ai bilanci - ordinaria e sportiva - e per ricucire i rapporti con la Uefa dopo la questione della Superlega. Poi c'è la questione prettamente sportiva: il 1 gennaio riapre ufficialmente il mercato e bisognerà capire che margini di manovra avrà la Juve per nuovi acquisti e cessioni.



Ricordiamo che i vertici della società sono indagati per manipolazione del mercato e false comunicazioni sociali di aziende quotate. Recentemente la Procura generale della Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta della società bianconera di trasferire da Torino a Milano gli atti delle indagini.