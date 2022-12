Kanye West ormai senza freni: "Hitler ha fatto anche cose buone"

Continuano le dichiarazioni imbarazzanti di Kanye West, ormai per i suoi fan ‘Ye’: "Tutti gli esseri umani hanno qualcosa di valore che mettono sul tavolo, soprattutto Hitler. Vedo delle cose buone anche in Hitler. Amo tutti". Lo ha detto Kanye West, il rapper ex marito di Kim Kardashian, in un'intervista con il cospirazionista Alex Jones, confermando le dichiarazioni di alcuni suoi collaboratori in una intervista di un mese fa alla Cnn.

Hitler ha "inventato le autostrade, il microfono che io uso. Non si può dire ad alta voce che non ha mai fatto nulla di buono", ha aggiunto West, secondo quanto riportato dai media americani. Perfino Jones, noto sostenitore di varie teorie del complotto ed esponente dell'estrema destra americana, ha dovuto interromperlo affermando che "i nazisti erano delinquenti e hanno fatto cose davvero cattive".

Queste dichiarazioni stanno costando care al rapper americano e le cose non sembrano andare bene dal punto di vista economico. Circa un mese fa ha chiuso le collaborazioni con Il gruppo tedesco Adidas, con la maison di moda francese Balenciaga e Gap. All'inizio di questa settimana, ha affermato in un podcast di destra che l'Internal Revenue Service ha congelato molti dei suoi conti per una fattura fiscale non pagata del valore di 50 milioni di dollari.

In ultimo, un’altra operazione commerciale importante è saltata, la compravendita della piattaforma social di destra 'Parler'. La compagnia ha dichiarato ieri su Twitter la cancellazione dell'intenzione di vendere la società, precisando che la decisione è stata presa "nell'interesse di entrambe le parti a metà novembre".