Kherson, scoperta una stanza delle torture per bambini creata durante l'occupazione russa

Le autorità ucraine hanno denunciato di aver scoperto una stanza delle torture che i russi usavano per detenere e seviziare i bambini durante l'occupazione di Kherson. Lo riferisce il Kyiv Independent, citando il commissario per i diritti umani della Verkhovna Rada (il Parlamento ucraino), Dmytro Lubinets.

Secondo le testimonianze della gente del posto, altre vittime di torture nella struttura sapevano che i bambini ucraini erano tenuti dai servizi di sicurezza russi nella stanza, denominata “la cella dei bambini”. Ai più piccoli veniva data poca acqua e quasi nessun alimento, ha aggiunto Lubinets.

I bambini, sempre secondo le testimonianze, erano oggetto di abusi psicologici: i carcerieri dicevano loro che i genitori li avevano abbandonati e che non sarebbero più tornati a casa. Di fronte a certe scoperte, viene subito in mente l’orrore di Bucha e di altre località che negli scorsi mesi sono state liberate dall’esercito di Kiev dopo essere sottostate al giogo russo. E infatti il commissario Lubinets ha commentato: “Pensavo che il fondo non potesse essere rotto dopo Bucha, Irpin... ma abbiamo davvero toccato il fondo a Kherson” ha aggiunto.