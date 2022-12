Kim Jong Un, parla la sorella: "Chi dubita di noi vedrà cosa siamo in grado di fare"

Kim Yo Jong scende in campo e risponde a tono ai media e agli analisti sudcoreani che hanno messo in dubbio le capacità militari e missilistiche del Paese guidato dal fratello Kim Jon Un.

Tutto parte dalla scorsa domenica, quando la Corea del Nord ha lanciato in orbita un satellite per effettuare ufficialmente dei test.

Secondo quanto riportato dall’agenzia KCNA, la donna in una intervista ha affermato che le immagini inviate dal satellite “erano in bassa risoluzione per evitare un inutile spreco di denaro per un semplice accertamento” e non, come suggerito dagli antagonisti, il tentativo fallito di mascherare una prova missilistica a lungo raggio "come invece affermano i burattini sudcoreani col fine di influenzare l’opinione pubblica”.

Kim Yo Jong, già vicedirettore di un dipartimento del Comitato centrale del Partito dei lavoratori al potere, ha quindi affermato che coloro che dubitano delle capacità militari della Corea del Nord saranno presto in grado di vedere cosa può fare Pyopngyang.

“Penso che sia meglio per loro – la Corea del Sud, ndr – di smettere di dire sciocchezze, comportarsi con attenzione e pensarci due volte”, ha ribadito nella la sua intervista.

La sorella del leader ha poi affermato che la Corea del Nord non ha alcun timore di affrontare le possibili sanzioni: dopo il lancio di due giorni fa il ministero per l’Unificazione della Corea del Sud aveva infatti condannato l’azione degli antagonisti per aver violato le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

“La Corea del Nord ha il diritto di aumentare la proprie capacità di difesa in quanto – ha chiarito - il suo diritto di esistere è minacciato”.

Secondo quanto riportato da La Presse, un satellite spia era da tempo nella lista delle armi ad alta tecnologia che, secondo Kim Jong Un, la Corea del Nord aveva bisogno di annoverare per rispondere meglio alle minacce militari degli Stati Uniti. Altre armi di cui Kim vuole dotare il proprio esercito, ricorda l'agenzia, sono i missili multi-testata, missili a lungo raggio a combustibile solido, i missili nucleari lanciati sott'acqua, i sottomarini a propulsione nucleare e i missili ipersonici.