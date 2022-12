Kim Jong-un: "Rafforzare il partito unico e aumentare la potenza militare"

Kim ha "sottolineato la necessità di aumentare l'efficienza di lotta delle organizzazioni di partito" e di modernizzare il modo in cui viene svolto il lavoro amministrativo , ha dichiarato l'agenzia di stampa statale KCNA. Ha parlato anche di "migliorare le prestazioni dei comitati provinciali del partito, dei segretari di partito delle principali regioni e dei loro segretari capo" e di "modi pratici per aumentare l'efficacia e l'efficienza del lavoro ideologico del partito".

Tensioni nella penisola coreana

Questo importante incontro giunge in un momento di massima tensione storica nella penisola, dove Pyongyang ha effettuato un numero record di test di armi quest'anno e Seul e Washington hanno ripreso importanti manovre militari e il dispiegamento temporaneo di mezzi strategici statunitensi.

Nelle precedenti sedute il leader nordcoreano ha annunciato nuovi obiettivi militari facendo intendere che i test sulle armi proseguiranno anche il prossimo anno vista la "situazione di cambiamento multilaterale", precisa Kcna, senza approfondire.

Secondo alcuni osservatori, i nuovi obiettivi potrebbero essere collegati alla spinta di Kim a espandere il suo arsenale nucleare e a introdurre una serie di sistemi di armamento ad alta tecnologia come missili a testata multipla, un satellite spia e droni avanzati. Il leader nordcoreano punterebbe a usare la sua capacità nucleare potenziata per costringere i rivali ad accettare il Nord come Stato nucleare, uno status che riterrebbe essenziale per ottenere la revoca delle sanzioni.