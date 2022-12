La band dei Guns N' Roses contro un negozio d'armi online: "Usa il nostro nome"

La rock band statunitense Guns N' Roses, ha citato in giudizio una società che gestisce un negozio di armi online dal nome "sospettosamente" simile a quello del gruppo musicale: "Texas Guns and Roses": secondo i legali di Axl Rose (il cantante e leader) e compagni, l'armeria online induce i consumatori a credere di aver qualcosa a che fare con il gruppo musicale, che invece "in alcun modo vuole essere associata alla vendita di armi".