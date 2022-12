La cantante Madame e la tennista Giorgi indagate per falsi green-pass

Avrebbero ottenuto un green pass illegale secondo le ipotesi della procura di Vicenza. La cantante Madame (Francesca Calearo, 20 anni) e la tennista professionista Camila Giorgi (30 anni) assieme anche ad alcuni componenti della sua famiglia, sono finite nelle indagini su un giro di false vaccinazioni contro il Covid19 che lo scorso febbraio aveva portato all’arresto della dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, assieme al suo compagno Andrea Giacoppo ed il dottor Erich Volker Goepel. Questi ultimi sono stati rimessi in libertà perché caduto il rischio di reiterazione.

L'ipotesi di reato per Madame e Giorgi è falso ideologico, ma resta da accertare se le due donne siano vaccinate contro il virus. All'epoca dei fatti bastava avere un tampone con esito negativo per potersi esibire nei concerti, mentre per la tennista bisognerà attendere, una volta accertati i fatti, la reazione della Federazione Italiana Tennis.