La carica dei "nepo babies": chi sono e perché si parla tanto di loro

Andiamo per ordine. "Nepo" sta per nepotism, nepotismo. Dunque i “nepo babies” sono i “figli di genitori famosi". Ne è pieno il mondo, ma soprattutto ne è piena Hollywood, fa notare il New York Magazine, che li sbatte in copertina eleggendo il 2022 come "L'anno dei Nepo Babies". Pungente anche il titolo dell'editoriale: “Ha gli occhi di sua madre. E il suo agente”.

“Nepo babies”. Chi bazzica i social si sarà certamente accorto di questa nuova parola che ricorre nei “meme” e nei post di fine anno, declinata in decine di sfaccettature. Anche molte testate se ne stanno occupando. Ecco alcuni titoli: “Perché non possiamo fare a meno di parlare di loro” (Euronews), “Perché Internet è ossessionato dai nepo babies” (Today), “Perché tutti parlano dei nepo babies (Cnn), ”Chi sono i nepo babies e perché la Generazione Z li ha scoperti solo ora" (Guardian).

Ma chi sono quelli maggiormente chiamati in causa? Iniziando proprio da Euphoria, oltre alla giovane Maude, va detto che lo stesso ideatore della serie Sam Levinson non è esattamente un signor nessuno. Suo padre è il regista di Good Morning, Vietnam nonché premio Oscar per la regia di Rain Man.

E' questo post a dare il via a una discussione che va avanti da mesi fino a diventare uno dei temi più caldi di questa fine dell'anno non solo sui social, ma anche nei salotti televisivi americani, quando a prendere la parola sono stati proprio loro: "i figli di".

Dunque, restando in tema di serie tv, occorre ricordare che Jennifer Aniston è la figlia di John Aniston - popolare attore di telefilm per oltre quarant'anni, da Kojak a Missione impossibile, da Star Trek a Mad men - e dell'attrice Nancy Dow, che Maggie Gyllenhaal e Jake Gyllenhaal sono i figli del regista Stephen Gyllenhaal e della sceneggiatrice Naomi Foner.

Maya Hawke , di Stranger Things, è la figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman, musa di Tarantino, citato dal New York magazine anche per il cast di "C'era una volta ... a Hollywood" nel quale figurano ben 8 nepo babies.

Tornando alla questione “nepo babies”, la giovane top model Lily-Rose Depp che, oltre “all'agente”, ha certamente ereditato gli zigomi della madre Vanessa Paradis e gli occhi del padre Johnny Depp, l'ha liquidata come “sessista” (sono più le donne sulla famosa copertina del New York magazine) e ha dichiarato a Elle che si rifiuta di pensare al suo successo come a una “conseguenza generazionale”. Immediate le critiche delle colleghe di passerella, dai natali meno illustri, capitanate dall'italiana Vittoria Ceretti.

Così anche Kate Hudson, figlia di Goldie Hawn, che rivendica le sue origini: "Guardo i miei figli e vedo una famiglia di cantastorie", ha detto. “È sicuramente nel nostro sangue. Le persone possono chiamarlo come vogliono, ma questo non cambia". “Il nepotismo esiste nel cinema, nello sport, nella moda, nella politica, ovunque”, ma alla fine ciò che importa, spiega, sono i risultati che si portano.

C'è poi la schiera di quelli che, come Lily Allen (figlia dell'attore comico e musicista Keith Allen e della produttrice cinematografica Alison Owen), fanno notare che i nepo babies sono ovunque ("dovreste preoccuparvi di quelli che lavorano per gli studi legali o per le banche o in politica").

Gwyneth Paltrow , figlia del produttore cinematografico Bruce Paltrow e dell'attrice Blythe Danner , parlando con Hailey Bieber (moglie di Justin, ma figlia dell'attore Stephen Baldwin e nipote di Alec Baldwin), ha spiegato che i legami familiari possono in realtà essere uno svantaggio, perché "una volta che il tuo piede è nella porta, visto che sei entrato ingiustamente, allora devi quasi lavorare il doppio ed essere due volte più bravo degli altri”. Altra pioggia di insulti anche per lei.

Infine c'è chi rispedisce le “accuse” al mittente. Jamie Lee Curtis, il padre era Tony Curtis, la madre Janet Leigh, è stata nominata dal giornale e, pur senza citarlo mai, gli ha dedicato una dura reprimenda su Instagram, in quanto reo, a suo dire, di giudizi “spicci e superficiali” fatti per sminuire e ferire.

"È curioso come facciamo immediatamente supposizioni e osservazioni sprezzanti sul fatto che qualcuno imparentato con qualcun altro che è famoso nel suo campo per la sua arte, in qualche modo non avrebbe alcun talento. Ho capito che semplicemente non è vero. (…) Ogni giorno ho cercato di portare in quello che ho fatto integrità, professionalità, amore, comunità e arte nel mio lavoro. Io non sono sola. Siamo in tanti. Dedicati al nostro mestiere. Orgogliosi del nostro lignaggio. Forti della nostra convinzione nel nostro diritto di esistere".

Certo, nell'America dove resiste ancora forte il mito di “chi si è fatto da sé”, non dev'essere facile digerire certe connessioni parentali e qui entra in gioco la Generazione Z, quella dei nati tra il 1997 e il 2012 per intenderci ossia sotto il segno dei social. Sono loro i più assidui frequentatori di Instagram e TikTok, dove la questione viene ogni giorno rilanciata, ma che ne sanno di Tippi Hedren, star di Hitchcook? Che ne sanno di Tony Curtis e Janet Leigh? Per loro è tutta una scoperta, scrive il Guardian: "Anche quello che molti sanno già: che la meritocrazia è una bugia? Fondamentalmente sì".

A metterci una pietra sopra prova Eve Hewson con una serie di tweet: "Obiettivi del 2023: avere abbastanza successo da essere riconosciuto come un nepo-baby". Poi: "Per favore, tutti i nepo babies possono vestirsi da bambini giganti per Halloween?". Infine cala l'asso: “Pamela Wasserstein, Ceo del New York Magazine, è una nepo baby. Suo padre ha comprato il giornale nel 2004”.

Fioccano i "mi piace", ma qualcuno non ci sta. “Senti chi parla, la figlia di Bono degli U2”. Si ricomincia.