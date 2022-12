La Commissione europea è "pronta a finanziare gli studi di fattibilità" per il ponte sullo Stretto

"Il ponte di Messina è parte del Ten-T", la rete infrastrutturale che l'Unione europea considera strategica per il mercato unico, "ne è una connessione essenziale. A parte l'inclusione che già c'era, e so che questo è un progetto molto importante per il governo italiano, quello di cui abbiamo discusso in più" con il ministro italiano alle Infrastrutture Matteo Salvini "sono i passi successivi. E ci siamo dimostrati pronti, aspettando un progetto buono e stabile per finanziare la prima fase di fattibilità cosicché poi il progetto decolli. Perché a parte l'intenzione o una linea sulla cartina, dobbiamo avere un progetto e poi iniziare la fase di preparazione in tempo per la fase effettiva di costruzione". Lo ha detto oggi la commissaria europea ai Trasporti, Adina Valean, al termine del Consiglio Trasporti.

"Valean, con cui ho cenato ieri, ha detto che il Ponte sullo Stretto potrà essere co-finanziato almeno in una prima fase dall'Unione europea: un primo passaggio storico", ha subito commentato Salvini, intervenendo in collegamento da Bruxelles al festival 'L'Italia delle Regioni' che si è tenuto oggi a Milano.

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha affermato a margine del suddetto festival che "la disponibilità dell'Unione europea a fare la sua parte per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, in termini di investimenti economici, è un fatto importante che certifica la strategicità di un collegamento stabile fra Calabria e Sicilia, e soprattutto il valore di una grande opera che rientra a pieno titolo nelle reti trans-europee di trasporto. Questo ulteriore passo in avanti - ha aggiunto - dà concretezza all'impegno profuso in queste settimane dal ministro Salvini".

"Congratulazioni al ministro Salvini per l'appoggio concreto ottenuto dal commissario europeo ai Trasporti, Adina Valean, alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. È un traguardo da noi tanto ambito, indispensabile per conferire finalmente alla Sicilia il ruolo che merita, quello di regione europea moderna al centro del Mediterraneo", è il commento del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani