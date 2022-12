La Corea del Nord ha lanciato un "satellite-spia" di prova

I media di Stato della Corea del Nord hanno confermato il lancio di due missili balistici a medio raggio, rilevato ieri dall'esercito sudcoreano, definendolo come un "test significativo", inquadrato nella "fase finale" dello sviluppo di un satellite spia, che sarà completato nell'aprile 2023.

Secondo quanto divulgato dall'agenzia di stato Kcna, è stato lanciato “un satellite di prova ad angolo aperto a un'altezza di 500 chilometri dotato di una telecamera pancromatica per un test con una risoluzione di 20 metri, due telecamere multispettrali, trasmettitore video, trasmettitori e ricevitori di diverse bande, dispositivi di controllo e batterie”.

Gli esperti ritengono che lo sviluppo di questo tipo di satellite potrebbe servire da copertura a Pyongyang per testare i missili balistici intercontinentali (icbm), che condividono in gran parte la stessa tecnologia.

Il lancio del satellite era stato rilevato ieri dall'esercito sudcoreano che aveva segnalato due missili balistici a medio raggio provenienti da Tongchang-ri, dove si trova il sito di Sohae, da cui il regime ha testato giovedì scorso un nuovo motore a combustibile solido che intende utilizzare per futuri missili a lungo raggio.

Secondo la Kcna il test effettuato ieri ha potuto validare "importanti (elementi) tecnici", in particolare la cattura di immagini dallo spazio nonché la elaborazione e trasmissione di dati mediante dispositivi di comunicazione.

Il Rodong Sinmun, il giornale ufficiale del Partito dei Lavoratori della Corea del Nord, ha pubblicato due fotografie in bianco e nero che sembrano mostrare la Corea del Sud vista dallo spazio, forse per dimostrare che il Nord sta spingendo per monitorare il suo rivale con le sue avanzate tecnologie.

Il lancio è giunto all'indomani della commemorazione del leader nordcoreano Kim Jong-il, nell'undicesimo anniversario della morte.