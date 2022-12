La Corea del Sud revoca il divieto di importazione delle "sex-doll"

La Corea del Sud ha revocato il divieto di importazione di bambole gonfiabili sexy per adulti. Termina così un'annosa questione che da anni si discute sulle pagine dei giornali e nelle aule dei tribunali. Sotto accusa, l'interferenza del governo nella vita privata delle persone.

Le sex dolls non sono illegali nel Paese, ma migliaia di esemplari sono stati sequestrati alla dogana dal 2018. I funzionari ne hanno bloccato l'importazione a grandezza naturale in base a una legge che limita i beni considerati dannosi per le tradizioni e la morale pubblica.

Gli importatori hanno portato le loro denunce in tribunale chiedendo la revoca del divieto e il dissequestro dei prodotti sostenendo che non ledono la dignità umana. La maggior parte dei giudici ha dato loro ragione. Persino la Corte Suprema, nel 2019, ha sentenziato che le bambole sono utilizzate per uso personale e rientrano nella stessa categoria della pornografia, che è strettamente regolamentata, ma legale.

Centinaia di migliaia di persone hanno però firmato una petizione sostenendo che le bambole sexy potrebbero portare a un aumento dei crimini sessuali.

Per aver disposto nello stadio vuoto decine di sex dolls al posto del pubblico in piena pandemia, la squadra dell'FC Seoul è stata sanzionata e ha dovuto scusarsi pubblicamente.