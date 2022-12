La Corte Suprema Usa mantiene una misura voluta da Trump per bloccare i migranti

La Corte Suprema americana mantiene in vigore il cosiddetto “titolo 42”, la misura sanitaria di emergenza introdotta da Donald Trump in nome della lotta al Covid, all'inizio del 2020, per consentire al governo americano di espellere senza possibilità di appello le centinaia di migliaia di migranti che attraversano illegalmente la frontiera col Messico, espellendoli direttamente una volta catturati.

Con una votazione di 5-4, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha accolto la richiesta di diciannove procuratori generali repubblicani di mantenere in vigore il 'titolo 42' e un'udienza per ascoltare le loro motivazione è stata programmata per febbraio. Questo vuol dire che le restrizioni resteranno in vigore per mesi, almeno fino a marzo o aprile.

L'applicazione del "titolo 42" sarebbe dovuta scadere il 28 dicembre e l'amministrazione Biden si stava preparando all'eventualità di una fine delle restrizioni. I procuratori generali erano preoccupati dal fatto che la cancellazione della misura d'emergenza avrebbe potuto portare a un aumento insostenibile del flusso migratorio al confine sud degli Stati Uniti, una "calamità senza precedenti" che, a loro giudizio, il governo federale non riuscirebbe ad affrontare.

Secondo Abcnews che cita i dati delle Dogane e della protezione delle frontiere il provvedimento ha permesso agli Usa di espellere 2,4 milioni di migranti dal suo confine.

Secondo i suoi oppositori, il “titolo 42” va contro gli obblighi americani e internazionali nei confronti delle persone che fuggono negli Stati Uniti per sfuggire alle persecuzioni. Un giudice federale aveva accolto la loro denuncia bloccando l’applicazione del provvedimento. Da qui l'appello degli Stati repubblicani alla Corte Suprema.

Casa Bianca: serve che Congresso approvi ampia riforma immigrazione

"Il titolo 42 è una misura sanitaria" e per risolvere i problemi del sistema dell'immigrazione c'è "bisogno che il Congresso approvi un'ampia riforma come quella proposta dal presidente Biden". Lo afferma la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre commentando la decisione della Corte Suprema di mantenere in vigore le restrizioni introdotte da Donald Trump. "Rispetteremo" quanto deciso dai saggi e allo stesso tempo "ci prepariamo a gestire il confine in modo sicuro, ordinato e umano per quando" il titolo 42 sarà abolito.