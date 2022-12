La fabbrica del falso, sgominato laboratorio clandestino a Torino: operazione delle Fiamme Gialle

La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto, in un'abitazione situata nel centro storico del capoluogo piemontese, un laboratorio di sartoria abusivo nel quale venivano realizzati capi di abbigliamento di noti marchi contraffatti. L'intervento dopo una segnalazione al 117. Lo stabile - nel cuore del quartiere di "Porta Palazzo" - è stato perquisito: al suo interno individuato un "atelier" della moda, una fabbrica del falso vera e propria, destinato alla produzione di capi di abbigliamento di famosi brand.

Il tutto era gestito da due cittadini di origini senegalesi, pluri-pregiudicati per reati contro l'industria e il commercio. Nello stabile, tutte le attrezzature necessarie alla produzione in serie: macchine da cucire, stiratrici, oltre 360 mila metri di filato acrilico e cotone per il confezionamento.