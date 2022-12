La giocatrice di scacchi iraniana che si è presentata senza velo andrà a vivere in Spagna

La campionessa di scacchi iraniana Sarasadat Jademalsharieh , che ha preso parte al Campionato mondiale 2022 in Kazakistan senza indossare l'hijab obbligatorio, intende trasferirsi in Spagna. Lo hanno confermato al quotidiano spagnolo El Pais due fonti vicine alla campionessa.

Sposata con il famoso regista iraniano Ardeshir Ahmadi e madre di un bambino da febbraio, ora è ben consapevole che la sua sicurezza è a rischio se torna in Iran. Per questo i tre vivranno in una città spagnola - di cui non vuole divulgare il nome per motivi di sicurezza- dopo i Mondiali in Kazakistan, hanno confermato a El Pais due fonti vicine alla giocatrice. E molto probabilmente non giocherà più per l'Iran, "anche se non si sa mai", hanno aggiunto. Le fonti hanno inoltre precisato di non sapere se la campionessa abbia già ottenuto un permesso di soggiorno spagnolo grazie alla sua proprietà (secondo il cosiddetto visto di soggiorno per investitori e imprenditori - golden visa- uno straniero extracomunitario che acquista un immobile il cui valore supera i 500.000 euro ottiene automaticamente la residenza legale in Spagna). Il marito della campionessa di scacchi ha un passaporto canadese. O se abbia chiesto o intenda chiedere asilo politico.

La 25enne iraniana Sarasadat Jademalsharieh è una delle giocatrici di scacchi più promettenti al mondo dal 2012.Tre anni fa, Alireza Firouzja, allora 16enne, ora 4° al mondo, scappò in Francia, durante i campionati a Mosca, perché la federazione iraniana aveva ritirato la propria squadra per protesta contro la partecipazione di giocatori di Israele. Lui aveva deciso di continuare a giocare, venendo subito espulso dalla federazione iraniana. Alla fine dei campionati con il padre era andato in Francia.

L'imam Khomeini ha vietato gli scacchi dopo la rivoluzione islamica del 1979, ma ha posto rimedio poco prima di morire, e oggi l'Iran è una potenza, nonostante tutto.

Trre anni fa al festival degli scacchi di Sunway Sitges (Barcellona). I due migliori giocatori iraniani dopo la defezione di Firouzja, Parham Maghsoodloo e Amin Tabatabaei, rispettivamente di 19 e 18 anni, affrontarono (e vinsero) durante un torneo blitz notturno (cinque minuti per giocatore) l'israeliano Ido Gorshtein, di 17 anni. Il governo si è infuriato e ha interrogato a fondo Maghsoodloo e Tabatabaei, i quali hanno affermato di non sapere che Gorshtein fosse israeliano. In condizioni normali nessuno ci crederebbe, ma si è scoperto che in questo caso specifico era plausibile: per la prima volta in sei anni, e per problemi con una stampante, gli arbitri hanno deciso di giocare senza bandierine per guadagnare tempo.

Jademalsharieh non è l'unica giocatrice iraniana fotografata senza veli in Kazakistan. Anche Atousa Pourkashiyán, che vive negli Usa ed è la compagna sentimentale dell'americana Hikaru Nakamura, 5ª al mondo, dopo essere stata per molti anni 2ª nel ranking femminile iraniano . Nel febbraio 2017, un'altra delle migliori giocatrici iraniane, Dorsa Berajshani, non è tornata nel suo paese dopo aver giocato senza velo al Gibraltar Open, dove Jademalsharieh e Pourkashiyán l'hanno indossato nella sala del torneo ma l'hanno tolto non appena c'erano nessun fotografo vicino.