La leggenda The Who a Firenze Rocks con il Maggio Musicale Fiorentino

Dopo i Maroon 5, Firenze Rocks svela il secondo grande nome che calcherà il palco del festival sabato 17 giugno 2023: la leggendaria band del rock britannico The Who.

Per l'unica data italiana, gli Who hanno scelto di essere accompagnati da una filarmonica d'eccellenza e di rilevanza internazionale, anche come omaggio al capoluogo toscano che li accoglierà: l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

Oltre che a Firenze, lo show farà tappa a Berlino, Parigi e Barcellona.